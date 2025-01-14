Министерство юстиции США предъявило обвинения трем операторам попавших под санкции сервисов криптомиксеров Blender[.]io и Sinbad[.]io. По мнению американских властей, эти ресурсы использовались вымогателями и северокорейскими хакерами для отмывания полученных от жертв выкупов и украденной криптовалюты.

На прошлой неделе гражданам России Роману Витальевичу Остапенко, Александру Евгеньевичу Олейнику и Антону Вячлавовичу Тарасову были предъявлены обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег.

«Согласно обвинительному заключению, обвиняемые управляли так называемым криптовалютными “миксерами”, которые служили тихой гаванью для отмывания средств, полученных преступным путем, включая доходы от вымогательства и мошенничества с использованием электронных средств связи, — заявляют в Минюсте США. — Управляя этими миксерами, обвиняемые облегчали правительственным хакерским группам и другим киберпреступникам получение прибыли от преступлений, которые ставили под угрозу общественную и национальную безопасность».

Также отмечается, что Blender, работавший примерно с 2018 по 2022 год, использовался хак-группой Lazarus для отмывания 500 млн долларов из 617 млн долларов, украденных в результате взлома моста Ronin.

Sinbad заработал через несколько месяцев после закрытия Blender и предоставляя пользователям аналогичные услуги. В ноябре 2023 года власти США, Нидерландов и Польши в ходе совместной международной операции изъяли его домены.

В итоге Sinbad и Blender попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в мае 2022 и ноябре 2023 года.

Сообщается, что упомянутые выше Олейник и Остапенко были арестованы 1 декабря 2024 года, спустя около года после захвата инфраструктуры Sinbad правоохранителями, а Тарасов по-прежнему находится на свободе.