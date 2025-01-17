Представители Роскомнадзора сообщили, что за прошедший год ведомство зафиксировало 135 случаев утечек баз данных, в которых суммарно содержалось более 710 млн записей о российских гражданах.

Как ранее отмечал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, самая крупная утечка 2024 года произошла в феврале, когда в сеть попали сразу 500 млн строк данных о россиянах.

«В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — заявил тогда Вагнер.

Для сравнения: за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали порядка 300 млн записей о россиянах. А в 2022 году сеть утекли 600 млн записей о гражданах РФ, и тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек.

Напомним, что в конце ноября 2024 года президент РФ подписал закон, ужесточающий ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Теперь нарушения будут наказываться штрафом в размере до 300 000 рублей (или принудительными работами, или лишением свободы на срок до четырех лет).

Если указанное деяние совершено в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, специальные категории персональных данных или биометрические данные, нарушителю будет грозить штраф до 700 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.