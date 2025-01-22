Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что он «полностью и безоговорочно» помиловал Росса Ульбрихта — основателя закрытого в 2013 году даркнет-маркетплейса Silk Road.

«Только что я позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить ей, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так горячо меня поддерживало, я с удовольствием подписал полное и безоговорочное помилование ее сына, Росса. Отбросы, работавшие над его обвинением, — это те же сумасшедшие, которые использовали госаппарат против меня в современно мире. Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Нелепость!», — написал Дональд Трамп.

Напомним, что в прошлом году, во время выступления на Либертарианском национальном конгрессе в Вашингтоне Трамп обещал, что в случае своего переизбрания на пост президента США он заменит пожизненное заключение основателя Silk Road Росса Ульбрихта на уже отбытый срок. Таким образом, он теперь он выполнил одно из своих предвыборных обещаний.

Напомним, что приговор Россу Ульбрихту был вынесен еще в 2015 году. Тогда основателя печально торговой площадки Silk Road приговорили к пожизненному заключению, суммировав сроки за торговлю наркотиками, хакерскую деятельность, торговлю фальшивыми документами и отмывание денег. Фактически Ульбрихт был приговорен к двум пожизненным срокам плюс еще 40 годам, то есть к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Сам сайт Silk Road, появившийся в 2011 году, был закрыт 11 лет назад, в 2013 году. Интересно, что работавшая в даркнете торговая площадка считается одним из первых реальных примеров использования биткоина.

После ареста и вынесения приговора Ульбрихт стал знаковой фигурой для многих представителей криптосообщества, а также для многих либертарианцев, которые считали, что вынесенный приговор был превышением полномочий властей и нарушением его конституционных прав. Еще в 2018 году либертарианская партия уже призывала Трампа, тогда занимавшего пост президента США, помиловать Росса Ульбрихта.

Адвокат Ульбрихта, Джошуа Дрател (Joshua Dratel), сообщил СМИ, что он «чрезвычайно рад, что несправедливость была исправлена». По его словам, помилование гарантирует, что у Ульбрихта «впереди целая жизнь», и теперь он сможет «стать тем продуктивным человеком, которым мог быть все эти годы».