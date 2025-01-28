Google анонсировала новую защитную функцию «Проверка личности» (Identity Check) для Android, которая защитит важные настройки устройства с помощью биометрической аутентификации, если пользователь находится вне доверенного места.

Новая функция входит в комплекс мер по защите от краж, наряду с представленной в прошлом году Theft Detection Lock, которая теперь распространяется на все новые модели Android-устройств. Identity Check тоже призвана усилить защиту от краж и будет требовать биометрической аутентификации для доступа к критически важным настройкам аккаунта и устройства, когда устройство находится вне доверенных мест.

Защита Identity Check будет распространяться на самые разные действия, включая:

сброс настроек до заводских;

изменение биометрических данных (таких как отпечаток пальца или разблокировка по лицу);

отключение функции Find My Device;

добавление или удаление аккаунта Google;

доступ к опциям для разработчиков;

автозаполнение паролей в приложениях из Google Password Manager (за исключением Chrome);

изменение PIN-кода, графического ключа или пароля блокировки экрана;

отключение функций защиты от кражи.

Сообщается, что на старте функция Identity Check будет доступна только пользователям Google Pixel под управлением Android 15 и Samsung Galaxy под управлением One UI 7.

Напомним, что функциональность Theft Detection Lock защищает личные и конфиденциальные данные пользователей в случае кражи или потери устройства. Автоматическая блокировка экрана работает на основе ИИ и акселерометров. Она блокирует экран, если данные со встроенных сенсоров обнаруживают резкое движение, связанной с попыткой кражи (например, когда вор выхватывает устройство из рук владельца).

Ранее функция была доступна только на устройствах Google Pixel, но теперь Google распространяет Theft Detection Lock на все телефоны под управлением Android 10 и более поздних версий. Эта функция может появиться даже на устройствах, для которых больше не выходят обновления безопасности.

Также специалисты Google сообщают, что тесно сотрудничают с GSMA и работают над созданием новых систем для борьбы с кражами мобильных устройств, но более подробная информация об этом будет раскрыта в будущем.