Китайская ИИ-компания DeepSeek заявила, что из-за «масштабных кибератак» на свои сервисы она вынуждена временно ограничить регистрацию новых аккаунтов. Хотя никаких подробностей об инциденте не сообщается, предполагается, что компания столкнулась DDoS-атакой на свой API и платформу чат-бота.

«Из-за крупномасштабных вредоносных атак на сервисы DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания. Существующие пользователи могут войти в систему как обычно. Спасибо за ваше понимание и поддержку», — гласит сообщение на статус-странице DeepSeek.

Как заметили многие пользователи, по-прежнему можно пройти регистрацию и войти в систему с помощью аккаунта Google. Стоит отметить, что при этом пользователь раскрывает DeepSeek свое имя, адрес электронной почты, предпочитаемый язык и фото профиля.

Китайская компания DeepSeek (深度求索) была основана в 2023 году сотрудниками Чжэцзянского университета и специализируется разработке ИИ и больших языковых моделей.

Запуск ИИ-модели DeepSeek R1 27 января 2025 года спровоцировал падение Nasdaq 100 на 3%, а для Nvidia этот день стал худшим с начала пандемии в марте 2020 года, — компания потеряла более 16% (свыше 600 млрд долларов) своей рыночной стоимости. Также падение затронуло и других гигантов, включая Broadcom, AMD, Microsoft и так далее.

Дело в том, что разработчики DeepSeek продемонстрировали, что их модель может конкурировать с другими топовыми моделям на рынке, включая OpenAI o1, но при этом на ее обучение было затрачено менее 6 млн долларов, тогда как OpenAI и Google тратят сотни миллионов и даже миллиарды на аналогичные проекты. При этом обработка миллиона токенов DeepSeek обходится всего в 0,14 доллара, при цене 2,50 доллара в самой дорогой модели ChatGPT.

Кроме того, DeepSeek уже выложила в открытый доступ свои модели, включая DeepSeek-R1 и DeepSeek-R1-Zero

В настоящее время разработанное компанией приложение DeepSeekAI Assistant лидирует в категории бесплатных загрузок в App Store в США, ОАЭ, Южной Корее, Японии, Великобритании, Китае и других странах, опережая ChatGPT от OpenAI.

Отметим, что сегодня специалисты ИБ-компании KELA сообщили, что им уже удалось осуществить джейлбрейк модели DeepSeek для получения вредоносных результатов. В KELA отмечают, что, хотя DeepSeek R1 имеет сходство с ChatGPT, он «более уязвим».

Исследователи KELA AI Red Team сумели джейлбрейкунть модель, используя самые разные сценарии, что привело к генерации вредоносных результатов. В частности, исследователи добились генерации кода для программ-вымогателей, фабрикации «чувствительного» контента, а также получили от ИИ подробные инструкции по созданию токсинов и взрывных устройств.