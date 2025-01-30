Производитель графических планшетов Wacom предупредил покупателей, что данные их банковских карт могли быть украдены злоумышленниками.

Как сообщает издание The Register со ссылкой на письмо, которое компания разослала своим пользователям, платежная информация утекала из интернет-магазина Wacom в период с конца ноября 2024 года по начало января 2025 года.

«Пока расследование еще продолжается, — сообщает японский производитель. — Мы полагаем, что инцидент произошел между 28 ноября 2024 года и 8 января 2025 года. Проблема, приведшая к инциденту, уже устранена, и сейчас ведется расследование. Поэтому письма направляются только тем клиентам, которые могли пострадать».

Пользователям, которых могла затронуть компрометация, рекомендуется отслеживать платежные операции по банковским картам на предмет несанкционированных действий, а в случае обнаружения подозрительных расходов немедленно связаться с эмитентом карты.

Wacom не называет точное количество пострадавших и не сообщает, кто мог стоять за этой атакой.

Судя по формулировкам в письме, представителям Wacom известно, как именно была похищена платежная информация пользователей, но детали атаки пока не разглашаются. Вероятно, официальный магазин производителя, работающий под управлением Magento, был заражен веб-скиммером, который в режиме реального времени похищал данные пользователей, когда люди оплачивали покупки.

Напомним, что недавно похожие инциденты затронули интернет-магазин Европейского космического агентства (ЕКА) и магазин Cisco.