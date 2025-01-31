СМИ сообщают, что Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол против мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные российских пользователей.

Как сообщили «РИА Новости» сотрудники судебного участка Таганского района Москвы, протокол был составлен «по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян)».

Рассмотрение дела назначено на 5 февраля 2025 года. По упомянутой статье компании грозит штраф в размере до 6 млн рублей.

Отмечается, что аналогичный протокол за отказ локализовать персональные данные россиян рассмотрят и в отношении образовательной платформы Coursera.

Напомним, что с октября 2024 года Discord заблокирован в РФ за нарушение требований законодательства.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — сообщали осенью прошлого года представители РКН.

Тогда в ведомстве отмечали, что направили в адрес Discord множество требований удалить запрещенный контент, однако ряд таких материалов по-прежнему оставался в свободном доступе.