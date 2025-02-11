Аналитики компании FACCT обнаружили новую масштабную фишинговую атаку хак-группы ТА558. Всего за один день злоумышленники разослали фишинговые письма более чем 76 000 целей в 112 странах мира.

По данным исследователей, в основном атака была направлена на российские и белорусские компании из сферы финансов, логистики, строительства, туризма и промышленности.

Фишинговые послания хакеров содержали вложение, загружающее и запускающее RTF-документ, который эксплуатирует старую уязвимость в Microsoft Office (CVE-2017-11882), обнаруженную и исправленную еще в 2017 году, для загрузки и запуска HTA-файла со скрытым обфусцированным VBS-сценарием.

При выполнении этого скрипта на устройстве жертвы запускалась вредоносная программа Remcos RAT, которая позволяет атакующим получить контроль над устройством жертвы.

TA558 представляет собой небольшую финансово-ориентированную группировку, которая активна с 2018 года. Тогда хакеры в основном атаковали гостиничные и туристические организации в Латинской Америке, но также были замечены за атаками на североамериканский регион и Западную Европу.

В прошлом году специалисты FACCT и Positive Technologies предупреждали, что теперь атаки TA558 затрагивают предприятия, государственные учреждения, а также банки в России и Беларуси.

Хакеры активно используют в своих кампаниях многоэтапные фишинговые атаки и социальную инженерию для внедрения малвари на компьютеры жертв, размещения полезных нагрузок на легитимных серверах, а также применяют стеганографию и малварь для кражи данных и удаленного контроля над системами жертв.