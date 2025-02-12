25-летний житель Алабамы Эрик Каунсил младший (Eric Council Jr.) признал себя виновным во взломе учетной записи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в соцсети X в январе 2024 года. Напомним, что тогда эта атака повлияла на цену Bitcoin.

Во время прошлогоднего инцидента аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в бывшем Twitter подвергся взлому. Тогда хакер, захвативший контроль над учетной записью, сообщил от имени SEC, что американские власти приняли решение разрешить запуск Bitcoin-ETF «на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг». К публикации было приложено фото Гэри Генслера (Gary Gensler), который на тот момент возглавлял SEC, с фальшивой цитатой, в которой тот якобы подтверждал одобрение ETF.

Фальшивая новость быстро распространилась в социальных сетях и СМИ, после чего Bitcoin отреагировал на фейк быстрым ростом цены, почти добравшись до 48 000 долларов за один BTC.

Однако за ростом последовал не менее резкий обвал до отметки 45 000 долларов, так как публикация была удалена, а настоящий Гэри Генслер сообщил, что учетная запись SEC скомпрометирована неизвестными, власти не одобряли ETF, и «несанкционированный твит» – дело рук злоумышленников.

Вскоре после этого представители SEC объяснили, что аккаунт был взломан с помощью подмены SIM-карты. Это позволило обвиняемому получить контроль над номером телефона человека, отвечающего за X-аккаунт ведомства, сбросить пароль для учетной записи и дать другим участникам этой схемы (которые заплатили Каунсилу по 50 000 долларов в биткоинах) доступ к взломанному аккаунту, чтобы разместить фальшивую новость.

«В рамках этой схемы Каунсил использовал принтер для печати удостоверений личности, чтобы создать поддельный документ, содержащий персональные данные жертвы, полученные им от сообщников, — сообщили в Министерстве юстиции США. — Затем он использовал поддельное удостоверение личности, чтобы выдать себя за жертву и получить доступ к ее номеру телефона с целью доступа к учетной записи SEC».

Сообщается, что обвиняемый посетил магазин AT&T, где представился сотрудником ФБР и убедил персонал в том, что сломал свой телефон, и теперь ему нужно срочно перевыпустить SIM-карту с этим номером.

Согласно судебным документам, позже Каунсил искал в сети связанную с этой атакой информацию и опасался, что ФБР ведет против него расследование. Так, следователи обнаружили, что обвиняемый искал в сети информацию о том, по каким «признакам можно понять, что вы находитесь под следствием правоохранительных органов и ФБР, даже если они с вами не связывались» и «как точно узнать, ведет ли ФБР расследование против меня».

Приговор Эрику Каунсилу должен быть вынесен 16 мая 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, так как на этой неделе он признал себя виновным в сговоре с целью совершения кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с устройствами доступа.