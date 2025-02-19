Эксперты компании BI.ZONE обнаружили новую кампанию группировки Bloody Wolf, нацеленную на российские организации. Среди пострадавших отраслей — финансовый сектор, ритейл, IT, транспорт и логистика. В этих атаках злоумышленники заменили коммерческий троян STRRAT на легитимное средство удаленного доступа NetSupport и смогли получить доступ к IT-инфраструктурам как минимум 400 организаций.

В декабре 2024 года специалисты обнаружили кампанию Bloody Wolf, нацеленную на организации в Казахстане. Как и раньше, злоумышленники рассылали фишинговые письма с документами PDF, замаскированными под предупреждения об устранении нарушений.

Такие документы содержали фишинговые ссылки, по которым жертва могла загрузить вредоносный файл JAR — NCALayerUpdatedRU.jar, представляющий собой загрузчик основной полезной нагрузки. В ее роли на этот раз выступал легитимный инструмент NetSupport версии 11.42, который закреплялся в зараженной системе с помощью файла run.bat, содержимое которого можно увидеть ниже.

Ретроспективный анализ активности группировки позволил обнаружить практически аналогичную кампанию, но уже нацеленную на российские организации. Как и в случае с Казахстаном, злоумышленники использовали фишинговые письма для распространения документов PDF, замаскированных, к примеру, под решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.