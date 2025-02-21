Роскомнадзор принудительно включил компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это произошло после двух вступивших в силу штрафов, связанных с отказом Cloudflare уведомить ведомство о начале работы в качестве ОРИ.

«В 2023 и 2024 году Роскомнадзор на основании обращений ФСБ России направил в адрес иностранной компании Cloudflare, Inc. требования о необходимости уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу».

В ведомстве отметили, что Cloudflare дважды не исполнила обязанность по уведомлению РКН о начале деятельности в качестве ОРИ, за это ей были назначены административные штрафы в размере 100 000 и 1 млн рублей.

«В связи тем, что вступившим в силу постановлением суда установлен факт повторного неисполнения обязанности по представлению в Роскомнадзор уведомления о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ, компания Cloudflare, Inc. 19 февраля 2025 года принудительно включена в реестр ОРИ», — заявили в РКН.

В соответствии с постановлением правительства № 1824 от 12 ноября 2020 года, РКН формирует требования в адрес ОРИ на основании обращений федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение госбезопасности. Со дня получения требования компания обязана в течение 10 рабочих дней уведомить ведомство о начале деятельности в качестве ОРИ.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в рамках реализации так называемого «пакета Яровой» обязаны хранить данные пользователей (информацию об их действиях, переписки, изображения, аудио- и видеосообщения) и предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Также в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ОРИ обязаны установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях.

18 июля 2024 года было принято постановление правительства, согласно которому Роскомнадзор получил право самостоятельно вносить лицо в реестр ОРИ «в случае установления вступившим в законную силу постановлением по административному делу об административном нарушении факта повторного неисполнения ОРИ обязанности по направлению уведомления».

Напомним, что в конце 2024 года в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при подведомственном Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от использования CDN-сервиса компании Cloudflare из-за включения по умолчанию TLS ECH (Encrypted Client Hello).