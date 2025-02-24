После того как власти Великобритании потребовали от компании Apple создать бэкдор, который позволял бы получать доступ к зашифрованным облачным данным пользователей, Apple решила вообще отключить функцию Advanced Data Protection (ADP) в Великобритании.

Как сообщило в начале текущего месяца издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, британские власти выпустили секретное распоряжение и потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру. По информации издания, распоряжение требовало от Apple создать бэкдор, который позволял бы получить доступ к любому контенту, загруженному в облако любым пользователем.

В частности, правительство хотело получить доступ к данным, защищенным сквозным шифрованием с помощью Advanced Data Protection, благодаря которой данные пользователей не видит даже сама Apple.

ADP была представлена в 2022 году и представляет собой опциональную функцию, которую пользователи могут включить для своих резервных копий в iCloud, фотографий, заметок и других данных.

В своей публикации журналисты The Washington Post предполагали, что из-за этих требований Apple придется отключить ADP, что и произошло в конце прошлой недели.

«Apple более не может предлагать функцию Advanced Data Protection (ADP) новым пользователям в Великобритании, а существующим пользователям в Великобритании в скором времени придется отключить эту защитную функцию», — заявили представители Apple.

В компании сочли, что соблюдение требований британских властей может предоставить доступ к пользовательским данным не только правительству, но и злоумышленникам.

«Мы глубоко разочарованы тем, что защита ADP не будет доступна нашим клиентам в Великобритании, учитывая постоянный рост количества утечек данных и других угроз конфиденциальности. Повышение безопасности облачных хранилищ с помощью сквозного шифрования сейчас как никогда актуально», — комментируют в Apple.

Таким образом, для британских пользователей Apple некоторые данные по-прежнему остаются зашифрованными. Так, iCloud Keychain и Health, iMessage и FaceTime по умолчанию имеют end-to-end шифрование. Однако другие сервисы iCloud, включая iCloud Backup, iCloud Drive, Photos, Notes, Reminders, Safari Bookmarks, Siri Shortcuts и так далее шифроваться не будут.

В Apple отметили, что в будущем надеются восстановить защиту данных в Великобритании, но компания отказывается создавать бэкдоры для правительств.