Компания Google продолжает постепенное отключение uBlock Origin и других расширений на базе Manifest V2 в браузере Chrome. Это делается для того, чтобы пользователи переходили на расширения на базе Manifest v3.

Напомним, что Manifest v3 — это новая версия платформы для расширений, которая, по словам Google, призвана повысить безопасность, конфиденциальность, производительность и общую надежность расширений для Chrome. Так, Manifest v3 должен помочь Google достичь следующих целей:

ограничить доступ расширений к сетевым запросам пользователей;

вынудить разработчиков включать всю функциональность в само расширение, положив конец практике удаленного размещения кода;

перенести модификацию сетевых запросов из расширений в сам браузер;

заменить фоновые страницы специальными воркерами, чтобы повысить производительность браузера.

В Google уверяют, что Manifest v3 принесет пользу конечным пользователям, однако за это придется заплатить функциональностью, поскольку новая версия манифеста накладывает строгие ограничения на браузерные расширения, особенно на блокировщики рекламы, антивирусы, решения для родительского контроля и различные продукты для защиты конфиденциальности.

Из-за этого Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation) называл Manifest v3 «лживым и опасным», заявляя, что «вряд ли Mv3 сильно повлияет на защиту [пользователей]». В более поздней статье представители EFF отмечали, что аргумент Google о «меньшем расходе ресурсов» тоже не выдерживает критики. К похожим выводам пришли и специалисты Mozilla. Так, Firefox будет поддерживать Manifest v3, но в браузере не планируют отключать поддержку Manifest v2.

Но, невзирая на критику, внедрение Manifest v3 все же началось в прошлом году. После этого пользователи стали видеть предупреждения о скором прекращении поддержки расширений, а теперь многие популярные расширения для Chrome (включая uBlock Origin) и вовсе постепенно отключаются в браузерах пользователей по всему миру.

Как сообщает издание Bleeping Computer и пользователи Reddit, в таком случае браузер уведомляет о том, что расширение было автоматически отключено и более не поддерживается. Единственным предложенным вариантом действия в итоге является удаление расширения.

Издание отмечает, что пока эти отключения затронули не всех пользователей, поскольку некоторые устройства продолжают использовать тот же uBlock Origin без каких-либо проблем.

Так как версии uBlock Origin для Manifest v3 не существует, пользователи могут попробовать перейти на uBO Lite (uBOL), который разработчики uBlock Origin представили в прошлом году. Как нетрудно понять, это расширение с поддержкой Manifest v3. Однако разработчики предупреждали, что это оно, вероятно, подойдет многим людям, но не сможет полностью заменить uBlock Origin. Создатели расширения даже подготовили специальный FAQ, объясняющий разницу между оригинальным расширением и uBOL.