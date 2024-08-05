Google Chrome рекомендует пользователям uBlock Origin переходить на другие блокировщики рекламы, так как скоро, в рамках перехода на Manifest v3, все расширения Manifest v2 будут отключены.

Как сообщает ведущий разработчик и сопровождающий uBlock Origin Рэймонд Хилл (Raymond Hill), после обновления до Google Chrome 127 пользователи стали видеть предупреждения о скором прекращении поддержки блокировщика, и это результат скорого прекращения работы платформы для расширений Manifest v2.

Так как версии uBlock Origin для Manifest v3 не существует, браузер предлагает альтернативные расширения в качестве замены. При переходе по соответствующей ссылке пользователи попадают на эту страницу, где им советуют переключиться на uBO Lite, Adblock Plus, Stands AdBlocker или Ghostery.

Упомянутый uBO Lite (uBOL) был представлен разработчиками uBlock Origin недавно. Как нетрудно понять, это расширение с поддержкой Manifest v3, однако разработчики предупреждали, что это расширение, вероятно, подойдет многим людям, но не сможет полностью заменить собой uBlock Origin. Поэтому более продвинутым пользователям может потребоваться настройка дополнительных параметров или предоставление дополнительных разрешений конкретным сайтам.

«Ориентация на надежность и эффективность в среде Manifest v3 означала необходимость пожертвовать многими функциями, которые невозможно реализовать в рамках Manifest v3», — пишут создатели uBlock Origin.

В итоге разработчики uBlock подготовили специальный FAQ, объясняющий разницу между текущим расширением и uBOL, то есть новой версией для Manifest v3.

Предупреждения о скором прекращении поддержки расширений Manifest v2 теперь видят и пользователи многих других продуктов. Дело в том, что в июне 2024 года наконец стартовал переход на Manifest v3, который разработчики Google готовили много лет.

Следующим шагом после показа предупреждения станет постепенное отключение расширений v2, и пользователям будут рекомендованы альтернативы. Ожидается, что пользователи смогут временно включить свои расширения Manifest v2 снова, но вскоре эту возможность уберут окончательно.

В результате переход на Manifest v3 должен окончательно завершиться к началу 2025 года.

Manifest v3

Напомним, что Manifest v3 — это новая версия платформы для расширений, которая, по словам Google, призвана повысить безопасность, конфиденциальность, производительность и общую надежность расширений для Chrome. Так, Manifest v3 должен помочь Google достичь следующих целей:

ограничить доступ расширений к сетевым запросам пользователей;

вынудить разработчиков включать всю функциональность в само расширение, положив конец практике удаленного размещения кода;

перенести модификацию сетевых запросов из расширений в сам браузер;.

заменить фоновые страницы специальными воркерами, чтобы повысить производительность браузера.

Основная проблема Manifest v3, которую сообщество активно обсуждает с 2018 года (1, 2, 3), заключается в том, что он создает серьезные технические проблемы для разработчиков расширений и затрудняет работу блокировщиков рекламы, антивирусов, решений для родительского контроля и различных продуктов для защиты конфиденциальности.

Из-за этого Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation) называл Manifest v3 «лживым и опасным», заявляя, что «вряд ли Mv3 сильно повлияет на защиту [пользователей]». В более поздней статье представители EFF отмечали, что аргумент Google о «меньшем расходе ресурсов» тоже не выдерживает критики. К похожим выводам пришли и специалисты Mozilla. Так, Firefox будет поддерживать Manifest v3, но в браузере не планируют отключать поддержку Manifest v2.

Стоит сказать, что еще в 2022 году разработчики блокировщика рекламы AdGuard детально рассказывали о том, чем чреват переход на Manifest v3, и с какими проблемами им пришлось столкнуться, создавая новую версию блокировщика. Вкратце: лимитов на правила фильтрации не хватало, синтаксис декларативных правил был сильно ограничен, пользователи не могли просматривать логи фильтрации, и нововведения взывали проблемы с производительностью.

Одной из основных проблем является то, что наборы правил (ruleset) больше не смогут регулярно обновляться самим расширением с помощью автоматических обновлений. Вместо этого обновления будут происходить только при выходе новых версий расширений, то есть для любого обновления потребуется отправка новой версии в магазин Chrome, что может повлечь за собой проверку безопасности на несколько недель. В результате, например, YouTube сможет мгновенно изменить свою систему доставки рекламы, но как только Manifest v3 станет обязательным, разработчики расширений не смогут отреагировать на эти изменения быстро.

Скептицизм в отношении Manifest v3 в основном вызван вопросами, связанными с «фильтрацией контента», а также API блокировщиков рекламы и расширений для борьбы с отслеживанием, которые используют рекламные компании, включая Google.

Google, которая в настоящее время получает около 77% своих доходов от рекламы, до сих пор не представила ни одного серьезного объяснения, почему Manifest v3 ограничивает фильтрацию контента, и неясно, как это согласуется с целями по «улучшению безопасности, конфиденциальности, производительности и надежности».

Однако в Google утверждают, что прислушивались к отзывам и мнениям разработчиков и вносили необходимые улучшения в Manifest v3. Среди них: поддержка пользовательских скриптов, offscreen-документов и расширение числа разрешенных наборов правил для declarativeNetRequest.

Также среди ключевых изменений, реализованных за последнее время: возможность пропуска рецензирования для обновлений правил и откатов версий, что должно обеспечить разработчикам больший контроль над обновлениями.

В июне текущего года в Google сообщали, что в результате ее действий, направленных на ускоренное внедрение Manifest v3, более 85% активно поддерживаемых расширений Chrome (включая популярные блокировщики рекламы, как AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin и AdGuard) уже перешли на Manifest v3 или выпустили поддерживающие его версии.

Разработчикам, чьи расширения все еще работают на Manifest v2, Google «настоятельно рекомендовали» завершить миграцию в ближайшее время.