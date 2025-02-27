Компания Qualcomm сообщила, что объединяет усилия с Google и будет предоставлять расширенную поддержку OEM-производителям устройств, работающих на флагманских чипах компании. Это позволит вендорам выпускать обновления ПО и безопасности, поддерживая свои устройства в течение восьми лет.

Компания объявила, что в первую очередь нововведение затронет Android-устройства с новейшими чипсетами Qualcomm, в частности — смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite (например, OnePlus 13 и Galaxy S25), которые будут получать обновления ПО и безопасности Android на протяжении восьми лет.

Также право на расширенную поддержку получат смартфоны, выпущенные на новых платформах Snapdragon 8 и 7 серий, и в целом инициатива будет охватывать следующие пять поколений процессоров Qualcomm.

«Кроме того, программа включает два обновления ядра Android Common Kernel (ACK) для мобильной платформы, чтобы поддерживать восьмилетнее окно обновлений. Ядро является основой любой ОС, и обновления ядра ACK для ОС Android позволят OEM-производителям дольше обеспечивать безопасность своих устройств. Такой уровень поддержки соответствует ключевым инициативам в области безопасности в США и ЕС, направленным на повышение стандартов кибербезопасности для аппаратных и программных продуктов», — добавили в компании.

«Благодаря этому сотрудничеству OEM-производители смогут более плавно обновлять программное обеспечение и систему безопасности на своих устройствах, обеспечивая более безопасную и долговечную работу Android для наших пользователей», — комментируют представители Google.

Напомним, что ранее Google и Samsung пообещали поставлять обновления безопасности для своих флагманских Android-устройств в течение семи лет.

Кроме того, документация Apple, опубликованная в прошлом году, показала, что iPhone 15 и более новые устройства будут получать обновления безопасности в течение как минимум пяти лет.