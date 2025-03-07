Секретная служба США, Министерство юстиции США, ФБР и Европол объявили об изъятии домена криптовалютной биржи Garantex, находящейся под санкциями.

Сообщается, что в операции также приняли участие Национальная полиция Нидерландов, Федеральное управление уголовной полиции Германии, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, Национальная уголовная полиция Эстонии и Национальное бюро расследований Финляндии.

6 марта 2025 года в Telegram-канале Garantex появилось сообщение о том, что эмитент стейблкоина USDT, компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд рублей. В итоге торговля была приостановлена по причине «технических работ».

«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.

Мы боремся и не сдадимся! Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.

Как всегда — мы первые, но не последние», — сообщали представители Garantex.

Также компания опубликовала список заблокированных Tether кошельков.

Ранее (24 февраля 2025 года) ЕС включил Garantex в 16-й пакет антироссийских санкций. При этом стоит отметить, что под санкциями США платформа находится с апреля 2022 года.

Тогда американские власти сообщали, что им удалось связать транзакции на сумму более 100 млн долларов США с даркнет-маркетплейсами и хакерами, включая вымогательскую группировку Conti и маркетплейс Hydra.

Теперь, после блокировки 2,5 млрд рублей, правоохранители конфисковали домен Garantex (garantex.org), после чего Секретная служба изменила name-серверы на ns1.usssdomainseizure.com и ns2.usssdomainseizure.com.