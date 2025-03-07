Хакер #308. Pentest Award 2024
Секретная служба США, Министерство юстиции США, ФБР и Европол объявили об изъятии домена криптовалютной биржи Garantex, находящейся под санкциями.
Сообщается, что в операции также приняли участие Национальная полиция Нидерландов, Федеральное управление уголовной полиции Германии, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, Национальная уголовная полиция Эстонии и Национальное бюро расследований Финляндии.
6 марта 2025 года в Telegram-канале Garantex появилось сообщение о том, что эмитент стейблкоина USDT, компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд рублей. В итоге торговля была приостановлена по причине «технических работ».
«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.
Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!
Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние», — сообщали представители Garantex.
Также компания опубликовала список заблокированных Tether кошельков.
Ранее (24 февраля 2025 года) ЕС включил Garantex в 16-й пакет антироссийских санкций. При этом стоит отметить, что под санкциями США платформа находится с апреля 2022 года.
Тогда американские власти сообщали, что им удалось связать транзакции на сумму более 100 млн долларов США с даркнет-маркетплейсами и хакерами, включая вымогательскую группировку Conti и маркетплейс Hydra.
Теперь, после блокировки 2,5 млрд рублей, правоохранители конфисковали домен Garantex (garantex.org), после чего Секретная служба изменила name-серверы на ns1.usssdomainseizure.com и ns2.usssdomainseizure.com.