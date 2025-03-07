Разработанная специалистами SquareX Labs полиморфная атака позволяет вредоносным расширениям для Chrome трансформироваться в другие расширения, включая менеджеры паролей, криптовалютные кошельки и банковские приложения, а затем похищать конфиденциальную информацию.

Исследователи предупреждают, что такую атаку можно реализовать даже в последней версии Chrome, и они уже уведомили о проблеме разработчиков Google.

Атака начинается с размещения вредоносного полиморфного расширения в Chrome Web Store. В качестве примера исследователи использовали маркетинговый ИИ-инструмент, который действительно предоставлял заявленную функциональность, но обманом заставлял жертву установить и закрепить расширение в своем браузере.

Чтобы получить список других установленных расширений, вредоносное расширение злоупотребляет API chrome.management, доступ к которому получает при установке.

Если таких прав у вредоносного расширения нет, эксперты предлагают использовать другой, более скрытый способ, предполагающий инъекции ресурсов на веб-страницы, которые посещает жертва. Так, вредоносный скрипт пытается загрузить определенный файл или URL, уникальный для конкретных расширений, и если тот загружается, можно сделать вывод, что расширение установлено.

Полученный в итоге список установленных расширений отправляется на контролируемый злоумышленниками сервер, и если среди них найдено целевое расширение, злоумышленники дают своей малвари команду трансформироваться в него.

В видеодемонстрации экспертов потенциальные хакеры имитируют расширение менеджера паролей 1Password, сначала отключая легитимное расширение с помощью API chrome.management. Если соответствующих прав нет, используется тактика манипулирования пользовательским интерфейсом, чтобы скрыть настоящее расширение от пользователя.

Одновременно с этим вредоносное расширение переименовывается в 1Password, меняет свою иконку и отображает фальшивое всплывающее окно входа, которое внешне неотличимо от оригинального.

Фальшивое сообщение и фишинговая форма для ввода учетных данных

При попытке входа на сайт отображается фальшивое сообщение «Сессия истекла», чтобы вынудить пользователя ввести учетные данные, что заставляет жертву думать, что нужно залогиниться снова. В итоге это побуждает пользователя снова войти в 1Password через фишинговую форму, которая отправляет введенные учетные данные злоумышленникам.

После передачи конфиденциальной информации своим операторам вредоносное расширение возвращается к своему первоначальному виду, а настоящее расширение снова включается.

Для устранения угрозы таких атак специалисты SquareX рекомендуют Google использовать специальные средства защиты: блокировать резкую смену иконок и изменения HTML в установленных расширениях или, по крайней мере, уведомлять о подобной активности пользователей.

Также эксперты считают, что Google ошибочно относит API chrome.management к категории «среднего риска», хотя к нему активно обращаются такие популярные расширения, как блокировщики рекламы и менеджеры паролей.

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