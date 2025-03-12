Недавно компания Google прекратила выпуск Chromecast, но сами устройства продолжали работать. На этой неделе владельцы Chromecast второго поколения и Chromecast Audio заметили, что их устройства перестали работать. Оказалось, проблема связана с просроченным сертификатом.

Google сообщила, что уже ищет пути решения проблемы, а также предупредила, что пользователи ничего не могут сделать самостоятельно, а некоторые попытки исправить ситуацию своими силами могут только ее усугубить.

В минувшие выходные пользователи Chromecast второго поколения и Chromecast Audio столкнулись с ошибками аутентификации и сообщениями о недоверенном устройстве при попытке подключить телефон к Chromecast. Всплывающее окно сообщало, что ошибка может быть вызвана устаревшей прошивкой. В итоге многие заподозрили, что таким образом Google пытается окончательно вывести из строя устройства десятилетней давности.

Сообщение об ошибке

Стоит отметить, что Google прекратила поддержку оригинального Chromecast 2013 года выпуска спустя 10 лет, в 2023 году, поэтому было бы неудивительно, если в этом году поддержки лишилась бы и вторая модель. Однако никаких официальных заявлений от компании не поступало, равно как и предложений приобрести альтернативное и более новое устройство через Google Store.

Вскоре пользователи Reddit обнаружили, что в цепочке сертификатов присутствует строка: «NotAfter: Mar 9 16:44:39 2025 GMT». То есть проблема возникла на стороне промежуточного центра сертификации, созданного Google для аутентификации устройств. Так как сертификат истек 9 марта 2025 года, устройства, полагающиеся на этот центр сертификации, перестали работать: они не могут подключиться к бэкэнду Google и пройти аутентификацию.

Предположительно, Google использовала этот сертификат с намерением обновить его в будущем, однако что-то пошло не так. Также, возможно, что разработчики Google в целом не ожидали, что бюджетные устройства Chromecast будут популярны даже спустя десятилетие, поэтому замена сертификата в принципе не планировалась.

Хуже того, так как вышеупомянутое сообщение об ошибке оказалось неинформативным, у некоторых людей возникли дополнительные проблемы. Дело в том, что обычным шагом для устранения неполадок с Chromecast является сброс устройства к заводским настройкам, ведь переконфигурация через приложение Home занимает всего пару минут.

Однако в текущих обстоятельствах устройства нельзя переконфигурировать заново, ведь они не могут подключиться к телефонам пользователей и в результате превращаются в «кирпич». Как запоздало предупредила Google, сброс к заводским настройкам может значительно усложнить любые попытки восстановления девайсов.

 «Нам известно о проблеме с устройствами Chromecast v2 и Chromecast Audio, и мы работаем над ее решением, — пишут представители Google. — Не сбрасывайте настройки устройства до заводских. Мы сообщим, когда будет выпущено исправление. Если вы уже сбросили настройки устройства до заводских, в скором времени мы предоставим инструкции по восстановлению настроек».

Следить за обновлениями можно в этом треде на официальном форуме поддержки.

Как отмечает издание ArsTechnica, нет ничего удивительного в том, что старые устройства Chromecast по-прежнему пользуются популярностью. Если пользователю не нужно 4K-видео, Chromecast 2015 года выпуска по-прежнему справляется со своей задачей. У него немного медленный, но работающий Wi-Fi, а телевизоры по-прежнему оснащаются портами HDMI. В отличие от большинства продуктов Google, Chromecast просто работает. Здесь нет постоянно меняющегося, изобилующего рекламой домашнего экрана и пульта, который может потеряться. Устройство просто подключается к телефону и работает даже 10 лет спустя.

К тому же в текущем модельном ряду Google попросту нет аналога Chromecast Audio, из-за чего эти устройства до сих пор ценятся пользователями и продаются на онлайн-барахолках почти за 100 долларов за штуку.

Представители Google подтвердили изданию, что пока компания не планирует отказываться от поддержки этих устройств. Независимо от своих изначальных намерений, компания намерена исправить проблему с сертификатом.

«Мы по-прежнему поддерживаем Chromecast v2, — заявили в Google. — Мы не можем сказать, как долго продлится поддержка, но срок службы этого продукта будет даже дольше, чем у культового оригинального донгла Chromecast».

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