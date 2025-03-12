Недавно компания Google прекратила выпуск Chromecast, но сами устройства продолжали работать. На этой неделе владельцы Chromecast второго поколения и Chromecast Audio заметили, что их устройства перестали работать. Оказалось, проблема связана с просроченным сертификатом.

Google сообщила, что уже ищет пути решения проблемы, а также предупредила, что пользователи ничего не могут сделать самостоятельно, а некоторые попытки исправить ситуацию своими силами могут только ее усугубить.

В минувшие выходные пользователи Chromecast второго поколения и Chromecast Audio столкнулись с ошибками аутентификации и сообщениями о недоверенном устройстве при попытке подключить телефон к Chromecast. Всплывающее окно сообщало, что ошибка может быть вызвана устаревшей прошивкой. В итоге многие заподозрили, что таким образом Google пытается окончательно вывести из строя устройства десятилетней давности.

Стоит отметить, что Google прекратила поддержку оригинального Chromecast 2013 года выпуска спустя 10 лет, в 2023 году, поэтому было бы неудивительно, если в этом году поддержки лишилась бы и вторая модель. Однако никаких официальных заявлений от компании не поступало, равно как и предложений приобрести альтернативное и более новое устройство через Google Store.

Вскоре пользователи Reddit обнаружили, что в цепочке сертификатов присутствует строка: «NotAfter: Mar 9 16:44:39 2025 GMT». То есть проблема возникла на стороне промежуточного центра сертификации, созданного Google для аутентификации устройств. Так как сертификат истек 9 марта 2025 года, устройства, полагающиеся на этот центр сертификации, перестали работать: они не могут подключиться к бэкэнду Google и пройти аутентификацию.

Предположительно, Google использовала этот сертификат с намерением обновить его в будущем, однако что-то пошло не так. Также, возможно, что разработчики Google в целом не ожидали, что бюджетные устройства Chromecast будут популярны даже спустя десятилетие, поэтому замена сертификата в принципе не планировалась.

Хуже того, так как вышеупомянутое сообщение об ошибке оказалось неинформативным, у некоторых людей возникли дополнительные проблемы. Дело в том, что обычным шагом для устранения неполадок с Chromecast является сброс устройства к заводским настройкам, ведь переконфигурация через приложение Home занимает всего пару минут.

Однако в текущих обстоятельствах устройства нельзя переконфигурировать заново, ведь они не могут подключиться к телефонам пользователей и в результате превращаются в «кирпич». Как запоздало предупредила Google, сброс к заводским настройкам может значительно усложнить любые попытки восстановления девайсов.

«Нам известно о проблеме с устройствами Chromecast v2 и Chromecast Audio, и мы работаем над ее решением, — пишут представители Google. — Не сбрасывайте настройки устройства до заводских. Мы сообщим, когда будет выпущено исправление. Если вы уже сбросили настройки устройства до заводских, в скором времени мы предоставим инструкции по восстановлению настроек».

Следить за обновлениями можно в этом треде на официальном форуме поддержки.

Как отмечает издание ArsTechnica, нет ничего удивительного в том, что старые устройства Chromecast по-прежнему пользуются популярностью. Если пользователю не нужно 4K-видео, Chromecast 2015 года выпуска по-прежнему справляется со своей задачей. У него немного медленный, но работающий Wi-Fi, а телевизоры по-прежнему оснащаются портами HDMI. В отличие от большинства продуктов Google, Chromecast просто работает. Здесь нет постоянно меняющегося, изобилующего рекламой домашнего экрана и пульта, который может потеряться. Устройство просто подключается к телефону и работает даже 10 лет спустя.

К тому же в текущем модельном ряду Google попросту нет аналога Chromecast Audio, из-за чего эти устройства до сих пор ценятся пользователями и продаются на онлайн-барахолках почти за 100 долларов за штуку.

Представители Google подтвердили изданию, что пока компания не планирует отказываться от поддержки этих устройств. Независимо от своих изначальных намерений, компания намерена исправить проблему с сертификатом.