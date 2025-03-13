Представители Mozilla предупреждают пользователей Firefox о необходимости обновить браузер до последней версии, чтобы избежать возможных сбоев и проблем с безопасностью. Дело в том, что скоро истекает срок действия одного из корневых сертификатов.

Срок действия сертификата Mozilla заканчивается уже завтра, 14 марта 2025 года. Этот сертификат использовался для подписи контента, включая аддоны различных проектов Mozilla и сам Firefox.

Пользователям рекомендуется обновить свои браузеры до версии Firefox 128 (выпущена в июле 2024 года) или более поздней, а также до версии ESR 115.13 или более поздней для пользователей ESR (Extended Support Release).

Отмечается, что проблема актуальна для Firefox на всех платформах, включая Windows, Android, Linux и macOS, за исключением iOS, где используется независимая система управления корневыми сертификатами.

«14 марта истекает срок действия корневого сертификата (ресурса, используемого для подтверждения того, что дополнение одобрено Mozilla), а это значит, что пользователи Firefox на версиях старше 128 (или ESR 115) не смогут использовать свои расширения, — сообщается в блоге Mozilla. — Мы хотим, чтобы разработчики помнили об этом на случай, если некоторые из пользователей работают на старых версиях Firefox, которые могут быть затронуты проблемой».

В отдельном документе службы поддержки Mozilla объясняется, что отказ от обновления Firefox может обернуться для пользователей значительными рисками и проблемами. К примеру:

вредоносные расширения могут поставить под угрозу данные или конфиденциальность пользователя, обойдя средства защиты;

недоверенные сертификаты позволят посещать мошеннические и небезопасные сайты без предупреждений;

предупреждения о скомпрометированном пароле могут перестать работать, оставляя пользователей в неведении о потенциальной угрозе взлома учетной записи.

В Mozilla отмечают, что пользователи старых версий Firefox могут продолжить работу с браузером и после истечения срока действия сертификата, если согласны с возможными рисками. Однако при этом производительность и функциональность браузера могут сильно пострадать.

«Хотя можно использовать Firefox без обновления, вы можете столкнуться с такими проблемами, как отключение расширений, трудности с DRM-носителями и другими сбоями. Пропуск обновления также будет означать пропуск важных исправлений безопасности и улучшений производительности. Мы настоятельно рекомендуем обновить браузер до последней версии, чтобы избежать этих проблем и обеспечить его безопасность и эффективность», — пишут разработчики.

Организация создала отдельную тему для пользователей, которые столкнулись с проблемами или нуждаются в помощи при обновлении Firefox.