Эксперты Lookout обнаружили новое шпионское ПО для Android под названием KoSpy. Этот вредонос связан с северокорейскими хакерами и был найден в официальном магазине Google Play и стороннем магазине APKPure в составе как минимум пяти приложений.

По данным исследователей, спайварь связана с северокорейской группировкой APT37 (она же ScarCruft). Кампания с использованием этого вредоноса активна с марта 2022 года, причем судя по образцам малвари, хакеры активно совершенствуют свою разработку.

Шпионская кампания нацелена в основном на корейских и англоязычных пользователей. KoSpy маскируется под файловые менеджеры, защитные инструменты и обновления для различного ПО.

Суммарно эксперты Lookout обнаружили пять приложений: 휴대폰 관리자 (Phone Manager), File Manager (com.file.exploer), 스마트 관리자 (Smart Manager), 카카오 보안 (Kakao Security) и Software Update Utility.

Почти все вредоносные приложения действительно предоставляют хотя бы часть обещанных функций, но вместе с этим загружают KoSpy в фоновом режиме. Единственное исключение — Kakao Security. Это приложение лишь показывает фальшивое системное окно, запрашивая доступ к опасным разрешениям.

Исследователи приписывают эту кампанию APT37 на основании IP-адресов, которые ранее были связаны с операциями северокорейских хакеров, доменов, которые использовались для распространения малвари Konni, а также инфраструктуры, которая пересекается с другой хак-группой из КНДР — APT43.

После активации на устройстве KoSpy извлекает зашифрованный файл конфигурации из БД Firebase Firestore, чтобы избежать обнаружения.

Затем вредонос подключается к управляющему серверу и проверяет, не запущен ли он в эмуляторе. Малварь может получать обновленные настройки с сервера злоумышленников, дополнительные полезные нагрузки для выполнения, а также может динамически активироваться или деактивироваться с помощью специального переключателя.

В основном KoSpy ориентирован на сбор данных, его возможности таковы:

перехват SMS и журналов звонков;

отслеживание GPS-положения жертвы в режиме реального времени;

считывание и извлечение файлов из локального хранилища;

использование микрофона устройства для записи звука;

использование камеры устройства для съемки фото и видео;

создание скриншотов экрана устройства;

перехват нажатий клавиш с помощью Android Accessibility Services.

При этом каждое приложение использует отдельный проект Firebase и сервер для «слива» данных, которые перед передачей шифруются с помощью жестко закодированного ключа AES.

Хотя в настоящее время вредоносные приложения уже удалены из Google Play и APKPure, исследователи предупреждают, что пользователям придется вручную удалить малварь со своих устройств, а также просканировать свои гаджеты с помощью защитных инструментов, чтобы избавиться от остатков заражения. В некоторых случаях может потребоваться сброс до заводских настроек.