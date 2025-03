Издание Domain Name Wire сообщило, что организация ICANN («Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами», Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) намерена до 2030 года вывести из эксплуатации домен .su, представляющий бывший СССР.

По данным издания, еще в начале февраля текущего года организация Public Technical Identifiers (PTI), отвечающая за деятельность IANA (Internet Assigned Numbers Authority, «Администрация адресного пространства интернет») при ICANN, направила администратору домена письмо, в котором проинформировала о запланированном постепенном отказе от домена к 2030 году.

Журналисты сообщили, что это решение было принято в соответствии с политикой ликвидации доменов верхнего уровня с кодом страны (ccTLD), которая была разработана ccNSO (Country Code Names Supporting Organization) и утверждена ICANN в 2022 году.

Согласно этой политике, когда страна или территория исключается из стандарта ISO 3166-1, соответствующий ей домен тоже должен быть выведен из обращения после организованного переходного периода. По умолчанию этот период составляет пять лет, хотя операторы ccTLD могут запросить продление еще на пять лет.

Domain Name Wire отмечает, что домен .su был исключен из стандарта ISO 3166-1 еще в 1992 году, но ICANN откладывала действия по выходу домена из эксплуатации, пока ccNSO разрабатывала нынешнюю официальную политику. Теперь, спустя более двух лет после ее утверждения, представители ICANN начали действовать.

Согласно письму PTI, ICANN планировала выпустить официальное уведомление об удалении 13 февраля, сделав это решение публичным и официально запустив пятилетний отсчет. Однако 13 марта 2025 года на публичном форуме ICANN 82 было объявлено, что официального уведомления еще нет.

Также в письме отмечается возможность изменения политики, которая позволит сохранить домен .su, однако это потребует одобрения со стороны ccNSO.

Как сообщили СМИ представители Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС, регистратура домена .su), они не получали уведомлений об исключении домена .su из корневой зоны DNS.

«РосНИИРОС не получал от PTI уведомлений об исключении домена .su из корневой зоны DNS. Это вчера подтвердил член совета директоров ICANN на публичной сессии в рамках проходящей в эти дни в Сиэтле конференции ICANN82 Community Forum. Таким образом, оснований для закрытия доменной зоны .su нет и никаких официальных шагов в этом направлении со стороны международного сообщества предпринято не было», — говорится в сообщении РосНИИРОС.

Также в РосНИИРОС напомнили, что домен верхнего уровня .su является частью российской национальной доменной зоны наряду с доменами .ru и .рф в соответствии с приказом Роскомнадзора от 29 июля 2019 года № 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону».

Отмечается, что согласно утвержденной в 2022 году в ICANN процедуре, страновой домен верхнего уровня (ccTLD) может быть удален из корневой зоны DNS только в случае исключения соответствующего двухбуквенного кода из стандарта ISO 3166. В настоящее время код «su» включен в список ISO 3166 со статусом «исключительно зарезервирован».

«РосНИИРОС будет продолжать поддержку и развитие домена .su в интересах десятков тысяч его пользователей по всему миру», — заявили в организации.

Как сообщают в Координационном центре доменов .RU/.РФ, в настоящее время в домене .su зарегистрировано 111 600 сайтов.