Пользователи соцсетей рассказывают, что нашли новый способ использования новой ИИ-модели Gemini: удаление водяных знаков с изображений, в том числе с изображений, опубликованных в Getty Images и других известных фотобанках.

На прошлой неделе компания Google открыла доступ к функции генерации изображений в модели Gemini 2.0 Flash, которая позволяет генерировать и редактировать содержимое изображений.

Как выяснили пользователи, у модели пока мало защитных ограничений. К примеру, Gemini 2.0 Flash без вопросов создает контент, изображающий известных личностей и персонажей, защищенных авторским правом, а также удаляет водяные знаки с картинок.

Как отмечают пользователи X и Reddit, Gemini 2.0 Flash не просто удаляет водяные знаки, но и пытается восполнить пробелы, образовавшиеся в результате их удаления. Похожим образом действуют и другие ИИ-инструменты, но результаты у Gemini 2.0 Flash выходят более впечатляющие, плюс инструмент Google бесплатен.

Стоит заметить, что пока функция генерации изображений в Gemini 2.0 Flash обозначена как «экспериментальная» и «не для производственного использования», и доступна только в инструментах Google для разработчиков, таких как AI Studio (тестировщикам функциональность была доступна с декабря 2024 года).

Как отмечает издание TechCrunch, правообладатели наверняка не согласятся с отсутствием защитных ограничений в Gemini 2.0 Flash. Ведь другие модели, включая Claude 3.7 Sonnet от Anthropic и GPT-4o от OpenAI, прямо отказываются удалять водяные знаки, а Claude и вовсе называет это «неэтичным и потенциально незаконным».

Так, удаление водяного знака с изображения без согласия владельца, считается незаконным согласно американскому законодательству об авторском праве, за редкими исключениями.

Представители Google дали журналистам следующий комментарий: