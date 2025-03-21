Вышла первая в этом году версия Kali Linux (2025.1a). В новом релизе добавился один новый инструмент, обновилась тема и появились другие полезные изменения.

Разработчики рассказали, что странный номер версии объясняется тем, что в последний момент в версии 2025.1 была обнаружена ошибка, которая потребовала исправления и пересборки. В итоге первым релизом 2025 года стала версия 2025.1a.

Традиционно в первой версии года команда Kali представила новые визуальные элементы, включая обои и окружение рабочего стола.

«Как и в предыдущих релизах, в первом релизе года, 20XX.1, мы обновили тему — это традиция, которая позволяет поддерживать интерфейс таким же современным, как и наши инструменты», — пишут разработчики. — Ожидайте заметных обновлений в загрузочном меню, экране входа в систему и потрясающий выбор обоев для рабочего стола в Kali и Kali Purple».

Так как этот выпуск в основном посвящен обновлениям, на этот раз был представлен лишь один новый инструмент: hoaxshell — генератор и обработчик реверс-шелл пейлоадов для Windows, который эксплуатирует протокол http(s) для создания реверс-шелла, работающего как «маячок».

Также разработчики сообщили, что обновили ядро до версии 6.12, внесли ряд изменений в образ Raspberry Pi 2025.1a и обновили Kali NetHunter. Так, в приложении NetHunter появилась новая вкладка CAN Arsenal, которая позволит «взламывать автомобили прямо из кармана». Кроме того, были добавлены новые ядра для телефонов Samsung с успешно портированным патчем Samsung HID, который не работал со времен Samsung Galaxy S7.

Полный список изменений в релизе Kali 2025.1a можно найти здесь.