Хакер утверждает, что ему удалось заполучить «очень важные» данные ИБ-компании Check Point. Представители компании называют это утверждение ложью и преувеличением.

В минувшие выходные злоумышленник под ником CoreInjection разместил на хакерском форуме BreachForums объявление о продаже «набора очень важных данных», якобы принадлежащих компании Check Point. За информацию хакер просит 5 биткоинов (около 435 000 долларов США).

По словам злоумышленника, дамп содержит карты внутренней сети и архитектурные диаграммы, учетные данные пользователей (включая хешированные и открытые пароли), контактную информацию сотрудников и проприетарный исходный код.

На скриншотах, которые CoreInjection приложил к своему сообщению, демонстрируется, что он проник на портал Check Point Infinity для управления безопасностью и якобы предоставил себе возможность изменять настройки двухфакторной аутентификации для других пользователей.

Представители Check Point отрицают какую-либо угрозу безопасности для клиентов и сотрудников компании, утверждая, что в настоящее время все затронутые организации «обновлены», а преступник пытается использовать старую информацию.

Компания опубликовала официальное заявление, согласно которому, этот дамп связан со «старым и известным инцидентом, который затронул лишь несколько организаций и портал, где не было пользовательских систем, производственных сред и систем, содержащих важную архитектуру». Подчеркивается, что инцидент коснулся только трех организаций в декабре 2024 года. Однако не объясняется, почему об этом случае не сообщалось ранее.

«Инцидент произошел несколько месяцев назад и не соответствовал описанию из сообщения на даркнет-форуме. Тогда все организации были обновлены и получили соответствующую информацию, а это [сообщение] не более чем переработка старой информации. Мы считаем, что никакой угрозы для безопасности Check Point, ее клиентов или сотрудников не было», — заявили в компании.

Представители Check Point сообщают, что первопричиной взлома стало злоупотребление скомпрометированными учетными данными для аккаунта «с ограниченным доступом».

«Доступ был ограничен списком нескольких имен учетных записей с названиями продуктов, тремя учетными записями клиентов с именами контактов и списком email-адресов некоторых сотрудников Check Point. Как уже было сказано, системы клиентов, производственные среды и системы, содержащие чувствительную архитектуру, не пострадали. Сообщение [CoreInjection] содержит ложные и преувеличенные заявления о том, чего никогда не происходило. Портал имеет различные внутренние меры защиты», — гласит заявление.

Еще до публикации официального заявления Check Point соучредитель и технический директор компании Hudson Rock Алон Гал (Alon Gal) выразил обеспокоенность по поводу обнародованных хакером данных. К примеру, на одном из скриншотов CoreInjection в панели администратора исследователь заметил более 120 000 учетных записей, 18 824 из которых были активны и принадлежали платным клиентам.

Гал отмечал, что скриншоты, приведенные преступником, показались ему «весьма убедительными». Более того, CoreInjection известен своими атаками на другие израильские организации, а в прошлом он не раз сливал украденные у жертв данные, которые потом оказывались подлинными.

Уже после публикации официального заявления Check Point Гал написал, что оно все равно «оставляет много вопросов без ответа», хотя масштабы взлома, скорее всего, действительно были небольшими.