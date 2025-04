Один из авторов Flipper Zero, Павел Жовнер, поделился подробностями о том, как идет работа над новым вариантом хакерского мультитула — Flipper One.

В своем Telegram-канале разработчик опубликовал почти получасовое видео, в котором рассказал о создании интерфейса для нового устройства.

Напомним, что еще в 2020 году Flipper Zero был анонсирован как младшая модель в линейке пентестерских инструментов. Тогда Павел Жовнер рассказывал на «Хабре», что старшая модель, Flipper One, планировалась как более продвинутая версия для атак на проводные и беспроводные сети. One должен был обладать всей функциональность Zero, а также иметь отдельный ARM-компьютер с Kali Linux на борту.

Хотя после этого практически никаких известий о разработке Flipper One не было, в 2023 году Павел Жовнер рассказал в интервью Дане Шеповалову, что продвинутую версию мультитула рано списывать со счетов, и активная работа над Flipper One ведется.

«Мы хотим вооб­ще жир­ный ком­байн с FPGA и SDR, в котором все про­токо­лы мож­но будет опре­делить прог­рам­мно, но пока есть сом­нения, будут ли покупать устрой­ство за 300–500 дол­ларов. Так что про­ект в активном R&D, но пока нет понима­ния по важ­ным час­тям. Нап­ример, не выб­рали модуль Wi-Fi, потому что все сущес­тву­ющие чипы, при­год­ные для атак, уже уста­рели. Воз­можно, при­дет­ся спон­сировать раз­работ­ку сво­его драй­вера. В общем, уви­дим», — сообщал тогда Жовнер.

Как стало известно из нового видео, форм-фактор девайса почти утвержден, и для Flipper One изготавливается кастомный экран с разрешением 256х144 пикселей. Экран и разрешение подобраны исходя из мультиязычности, клавиатур и соотношения сторон в новом продукте.

В настоящее время разработчики занимаются «придумыванием воображаемого интерфейса» и работают над эргономикой устройства.

«Для начала нужно понять, что устройство существует в двух режимах. То есть у него есть сопроцессор, то есть какой-то микроконтроллер, который работает всегда. И когда система выключена, он реализует функцию отображения уровня заряда и powerbank. То есть когда ты втыкаешь во Flipper что-то зарядиться, он показывает, какой power delivery согласовался, сколько потребления. Он может включить подсветку на экране, там работают все кнопки, может быть, есть какое-то простое меню. Его можно использовать как USB-тестер: допустим, подключить к какому-то блоку питания, посмотреть, есть ли там power delivery. Второй режим, это когда запущен основной процессор. То есть первый шаг: когда загружается bootloader и спрашивает, какую операционную систему ты хочешь (у тебя может быть Android TV, Linux, какой-то другой Linux). Дальше, когда уже запущена и работает сама операционная система. Эти три режима, три шага должны управляться на экране с помощью кнопок, последовательно», — рассказывает Жовнер в ролике.

В настоящее время разработчики пришли к выводу, что для управления устройством понадобится восемь кнопок: стик, D-pad с кнопкой «OK», кнопка для Alt+Tab (для переключения между программами), четыре софтовых кнопки и кнопка питания.

Судя по опубликованному в Telegram-канале фото, предполагается, что Flipper One будет выглядеть так.

«Это тупо компьютер, без nfc, rfid, subghz, infrared, — пишет Павел Жовнер в комментариях под видео. — Все радио будет вставляться платами расширения m.2. Так что воспринимать это стоит как Raspberry Pi с экраном на батарейке, или как мини ноутбук в кармане, есть еще слово “cyber deck”».

Кроме того, в видео Жовнер делится планами по созданию FLIPCTL:

«Идея в том, чтобы этот интерфейс, который здесь живет, был отдельным софтом, самодостаточным. Представим, что оно называется FLIPCTL и это TMUX-подобный интерфейс, который живет, допустим, на SPI-экране в 256х144. И точно так же, если ты подключился к Flipper по SSH и написал flipctl attach, ты увидишь такой же оранжевый экран маленького размера как Flipper и сможешь пользоваться им с клавиатуры. Он будет точно так же дублироваться, если ты его запустишь, допустим, на Rockchip’овской приставке, и он понимает, что это Wayland или “Иксы” и рисует это уже в “Иксах”. У тебя может быть тачскрин, другое разрешение, другое соотношение сторон и он точно так же, как TMUX, адаптируется под это разрешение».

Разработчик объясняет, что, по его мнению, все кибердеки плохи тем, что никто не пишет для них специальный GUI, а полноценной ОС на крохотном экране попросту неудобно пользоваться.

«Никто, никогда не пишет GUI, а я хочу сделать GUI, который реализует системные фичи: SystemD крутит, NetworkManager и прочее. Плюс врапперы для прикладного софта. То есть какой-то свой язык, Python-сабпроцесс и обертка для прикладных userspace-программ, и чтобы комьюнити туда допиливало. То есть, сегодня сделали обертку для nmap, завтра — обертку для программы Traceroute, послезавтра — для htop и так далее. Как мне кажется, это намного проще, поэтому я ожидаю, что комьюнити таких врапперов под свои программы напишет много», — рассказывает Жовнер.

Он отмечает, что было бы здорово, если бы идея GUI для встраиваемых систем могла развиваться и приносила пользу сторонним разработчикам.