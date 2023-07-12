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— Все смотрят на тебя и думают: надо, как Паша, нарисовать какой-нибудь девайс на листе бумаги... Хотя подожди, девайсы же не на бумаге, наверное, рисуются. Какой вы софт используете?
— Мы пользуемся очень много чем. Для трассировки электроники это в основном Altium Designer. Плюс Altium 365 — это как GitHub, только для «Альтиума» — там есть коммиты, версионность, релизы. По части софта — прошивка написана на C. Внутри команды каждый использует свою среду разработки. У нас своя система для сборки прошивки. Для планирования интерфейсов мы используем Miro, мы писали в блоге об этом. Там же можно найти про разработку интерфейсов и глянуть красивые майндмапы из пиксельных экранов. Мобильные приложения у нас нативные: для Android — на Kotlin, для iOS — на Swift. Промдизайн в CATIA делаем. А так очень много разного софта используем...
— Получается, все думают: надо нарисовать в спецсофте девайс, запилить его, продать сто миллионов экземпляров и уйти с завода. Ну а чтобы заводы не остановились, расскажи про самую стремную ситуацию, связанную с Flipper Zero.
— Изначально мы взяли очень свежий чип STM32WB55, который не был оттестирован: там в одном камне сразу и Bluetooth на втором ядре, и процессор. И в какой‑то момент мы обнаружили фатальный баг, который приводит к аппаратному выгоранию передающего Bluetooth-тракта, после чего камень никогда не возвращается в рабочее состояние. И это был конец: мы это обнаружили на позднем этапе, и нас эта проблема откинула на год. Пришлось четыре месяца мучить ST, чтобы они починили это. По дороге мы нашли какую‑то австралийскую компанию, которая столкнулась с той же проблемой. В итоге после всех наших просьб в ST приняли меры. Фикс обозначили как минорный, но на самом деле это был кошмарный баг. Представь, мы выпустили бы устройство и через какое‑то время у всех ломается Bluetooth на физическом уровне!
— Чипов всегда хватало?
— Нет, конечно. Когда начался весь этот коллапс с кремнием, у нас тупо не было чипов, чтобы что‑то производить. Мы просто сидели какое‑то время и ничего не делали. А потом еще оказалось, что чипов нет теперь для экранов и что наш поставщик экранов не даст то количество, которое мы запросили. И вообще надо ждать, пока он переориентирует линию на новый кристалл. Мы просто сидели и ждали, пока это произойдет. Попутно нашли еще одну фабрику, которая делала нам экраны.
— А что с адовыми продажами?
— В продажах самое стремное — это сама доставка, особенно доставка в... да вообще доставка — это жесть. То у нас арестовали контейнер, то уничтожили груз, то «Флипперы» не пускали куда‑то. Самый дикий ад — все, что связано с доставкой в Россию. СДЭК этот кошмарный, потом арест груза, какие‑то постоянные проблемы. Мы по триста раз собирали адреса для доставки. Люди уже переехали, начался весь этот геополитический треш. В общем, доставка — это самое ужасное, с чем мы столкнулись. Очень тяжело было жить с ощущением, что есть еще тысячи людей, которым не прислали их купленные устройства. Но сейчас мы доставили всё, в том числе и в России.
— Допустим, ты переубедил не всех. Кто-то по-прежнему намерен спроектировать собственный девайс и произвести его в Китае. Есть советы и лайфхаки?
— Тут в двух словах не ответить. Это все равно что отвечать на вопрос «А какие бы ты советы дал тем, кто хочет построить восемнадцатиэтажный дом?». Это большая комплексная работа. Очень важно брать профессионалов и иметь кого‑то с опытом реальных дел. Очень много людей, гораздых болтать, но настоящий показатель — это реальный трекшн, реальный продукт, реальные законченные дела.
Мне кажется, просто так не стоит лезть в производство устройств. Можно попробовать, конечно, но нужно знать, что это крайне рискованно, и нужно знать специфику китайцев. Вообще у нас в Китае живет часть нашей русскоговорящей команды, они говорят и на китайском тоже. Поэтому у нас такие теплые отношения с заводами, поставщиками и другими китайскими партнерами. Получается, что если ты можешь построить такую связь, то можно пробовать.
— Типа человек поселяется в Шэньчжэне, ищет поставщиков и подрядчиков, торгуется с ними, потом трагедии с бракованными партиями и всякое такое?
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