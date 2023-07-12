Па­вел Жов­нер с коман­дой раз­работ­чиков соз­дали зна­мени­тый хакер­ский муль­титул Flipper Zero. Его про­изводс­тво и рас­простра­нение были соп­ряжены с мас­сой слож­ностей и вол­нитель­ных момен­тов. В этом интервью Павел рас­ска­зал Дане Шепова­лову о том, как это было, и сде­лал два важ­ных анон­са: о запус­ке магази­на при­ложе­ний для Flipper и начале работы над стар­шей моделью — Flipper One.

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— Все смотрят на тебя и думают: надо, как Паша, нарисовать какой-нибудь девайс на листе бумаги... Хотя подожди, девайсы же не на бумаге, наверное, рисуются. Какой вы софт используете?

— Мы поль­зуем­ся очень мно­го чем. Для трас­сиров­ки элек­тро­ники это в основном Altium Designer. Плюс Altium 365 — это как GitHub, толь­ко для «Аль­тиума» — там есть ком­миты, вер­сион­ность, релизы. По час­ти соф­та — про­шив­ка написа­на на C. Внут­ри коман­ды каж­дый исполь­зует свою сре­ду раз­работ­ки. У нас своя сис­тема для сбор­ки про­шив­ки. Для пла­ниро­вания интерфей­сов мы исполь­зуем Miro, мы пи­сали в бло­ге об этом. Там же мож­но най­ти про раз­работ­ку интерфей­сов и гля­нуть кра­сивые май­ндма­пы из пик­сель­ных экра­нов. Мобиль­ные при­ложе­ния у нас натив­ные: для Android — на Kotlin, для iOS — на Swift. Пром­дизайн в CATIA дела­ем. А так очень мно­го раз­ного соф­та исполь­зуем...

— Получается, все думают: надо нарисовать в спецсофте девайс, запилить его, продать сто миллионов экземпляров и уйти с завода. Ну а чтобы заводы не остановились, расскажи про самую стремную ситуацию, связанную с Flipper Zero.

— Изна­чаль­но мы взя­ли очень све­жий чип STM32WB55, который не был оттести­рован: там в одном кам­не сра­зу и Bluetooth на вто­ром ядре, и про­цес­сор. И в какой‑то момент мы обна­ружи­ли фаталь­ный баг, который при­водит к аппа­рат­ному выгора­нию переда­юще­го Bluetooth-трак­та, пос­ле чего камень никог­да не воз­вра­щает­ся в рабочее сос­тояние. И это был конец: мы это обна­ружи­ли на поз­днем эта­пе, и нас эта проб­лема отки­нула на год. Приш­лось четыре месяца мучить ST, что­бы они почини­ли это. По дороге мы наш­ли какую‑то авс­тра­лий­скую ком­панию, которая стол­кну­лась с той же проб­лемой. В ито­ге пос­ле всех наших просьб в ST при­няли меры. Фикс обоз­начили как минор­ный, но на самом деле это был кош­марный баг. Пред­ставь, мы выпус­тили бы устрой­ство и через какое‑то вре­мя у всех лома­ется Bluetooth на физичес­ком уров­не!

— Чипов всегда хватало?

— Нет, конеч­но. Ког­да начал­ся весь этот кол­лапс с крем­нием, у нас тупо не было чипов, что­бы что‑то про­изво­дить. Мы прос­то сидели какое‑то вре­мя и ничего не делали. А потом еще ока­залось, что чипов нет теперь для экра­нов и что наш пос­тавщик экра­нов не даст то количес­тво, которое мы зап­росили. И вооб­ще надо ждать, пока он пере­ориен­тиру­ет линию на новый крис­талл. Мы прос­то сидели и жда­ли, пока это про­изой­дет. Попут­но наш­ли еще одну фаб­рику, которая делала нам экра­ны.

— А что с адовыми продажами?

— В про­дажах самое стрем­ное — это сама дос­тавка, осо­бен­но дос­тавка в... да вооб­ще дос­тавка — это жесть. То у нас арес­товали кон­тей­нер, то унич­тожили груз, то «Флип­перы» не пус­кали куда‑то. Самый дикий ад — все, что свя­зано с дос­тавкой в Рос­сию. СДЭК этот кош­марный, потом арест гру­за, какие‑то пос­тоян­ные проб­лемы. Мы по трис­та раз собира­ли адре­са для дос­тавки. Люди уже пере­еха­ли, начал­ся весь этот геопо­лити­чес­кий треш. В общем, дос­тавка — это самое ужас­ное, с чем мы стол­кну­лись. Очень тяжело было жить с ощу­щени­ем, что есть еще тысячи людей, которым не прис­лали их куп­ленные устрой­ства. Но сей­час мы дос­тавили всё, в том чис­ле и в Рос­сии.

— Допустим, ты переубедил не всех. Кто-то по-прежнему намерен спроектировать собственный девайс и произвести его в Китае. Есть советы и лайфхаки?

— Тут в двух сло­вах не отве­тить. Это все рав­но что отве­чать на воп­рос «А какие бы ты советы дал тем, кто хочет пос­тро­ить восем­надца­тиэтаж­ный дом?». Это боль­шая ком­плексная работа. Очень важ­но брать про­фес­сиона­лов и иметь кого‑то с опы­том реаль­ных дел. Очень мно­го людей, гораз­дых бол­тать, но нас­тоящий показа­тель — это реаль­ный трекшн, реаль­ный про­дукт, реаль­ные закон­ченные дела.

Мне кажет­ся, прос­то так не сто­ит лезть в про­изводс­тво устрой­ств. Мож­но поп­робовать, конеч­но, но нуж­но знать, что это край­не рис­кован­но, и нуж­но знать спе­цифи­ку китай­цев. Вооб­ще у нас в Китае живет часть нашей рус­ско­гово­рящей коман­ды, они говорят и на китай­ском тоже. Поэто­му у нас такие теп­лые отно­шения с завода­ми, пос­тавщи­ками и дру­гими китай­ски­ми пар­тне­рами. Получа­ется, что если ты можешь пос­тро­ить такую связь, то мож­но про­бовать.

— Типа человек поселяется в Шэньчжэне, ищет поставщиков и подрядчиков, торгуется с ними, потом трагедии с бракованными партиями и всякое такое?