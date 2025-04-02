Представители Роскомнадзора (РКН) снова рекомендовали владельцам российских интернет-ресурсов отказаться от использования включенного по умолчанию расширения CDN-сервиса компании Cloudflare. В ведомстве сообщили, что TLS ECH (Encrypted Client Hello) обходит ограничения доступа к запрещенной в РФ информации.

«Американская компания Cloudflare, поставщик услуг CDN, включила в октябре 2024 года применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)», — сообщает РКН.

В итоге владельцам ресурсов рекомендовали отключить расширение TLS ECH или «использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак».

Это заявление было сделано на фоне появившейся в сети информации о том, что ведомство блокирует ресурсы Cloudflare, использующие TLS, из-за чего пользователи жалуются на невозможность получить доступ к сайтам.

Напомним, что практически аналогичное предупреждение представители Роскомнадзора уже публиковали в ноябре 2024 года. Тогда в ведомстве, к примеру, советовали использовать для защиты от DDoS-атак Национальную систему противодействия DDoS-атакам (НСПА).

Также стоит отметить, что в феврале 2025 года Роскомнадзор принудительно включил компанию Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это произошло после двух вступивших в силу штрафов, связанных с отказом Cloudflare уведомить ведомство о начале работы в качестве ОРИ.