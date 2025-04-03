Королевская почта (Royal Mail), почтовый оператор Великобритании, расследует сообщения о взломе и утечке данных. Дело в том, что на хакерском форуме опубликовали 144 ГБ данных, якобы украденных из систем компании.

Представители почтовой службы подтвердили изданию Bleeping Computer, что им известно о компрометации стороннего поставщика услуг по сбору данных и аналитике, компании Spectos GmbH:

«Нам известно об инциденте, который якобы затронул Spectos, поставщика Royal Mail. Мы работаем с компанией, чтобы расследовать проблему и выяснить, какие последствия это может иметь для данных. Мы можем подтвердить, что это никак не повлияло на работу Royal Mail, и все сервисы продолжают функционировать в обычном режиме».

В компании Spectos подтвердили, что ее системы были взломаны 29 марта 2025 года, и злоумышленники получили доступ к данным клиентов.

«С 29 марта 2025 года компания Spectos GmbH является объектом продолжающейся кибератаки. Согласно текущему статусу, произошел несанкционированный доступ к системам и персональным данным клиентов. Точные масштабы инцидента в настоящее время являются предметом интенсивного криминалистического расследования», — сообщили журналистам в компании.

При этом хакер под ником GHNA уже опубликовал на BreachForums 16 549 файлов, предположительно содержащих персональные данные клиентов Королевской почты (включая имена, адреса, планируемые даты доставки отправлений и так далее) и другие конфиденциальные документы.

Согласно заявлению GHNA, также дамп содержит списки рассылки Mailchimp, наборы данных о местонахождении пунктов доставки и почтовых отделений, базу данных WordPress SQL для mailagents.uk, видеозаписи внутренних встреч в Zoom между сотрудниками Spectos и Royal Mail Group, и многое другое.

Исследователи из ИБ-компании Hudson Rock утверждают, что злоумышленники получили доступ к системам Royal Mail, используя учетные данные сотрудника Spectos, похищенные с помощью инфостилера еще в 2021 году. По словам аналитиков, до недавнего времени украденные тогда данные просто ждали своего часа.

Это не первый случай, когда Королевская почта подвергается хакерской атаке. В 2023 году системы Royal Mail пострадали от шифровальщика LockBit, и этот инцидент привел к приостановке международных доставок и серьезным перебоям в работе организации. Работа Royal Mail была восстановлена только через три недели после атаки вымогателей.