В пресс-службе ведомства сообщили, что могут ограничить работу некоторых зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для российских ресурсов.

По информации ТАСС, в Роскомнадзоре напомнили, для защиты владельцев ресурсов от угроз был принят закон №406-ФЗ. Согласно закону, компаниям, оказывающим услуги хостинга, было установлено несколько требований, включая обязанность обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета, подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга.

Некоторые зарубежные компании не выполнили эти требования, продолжая оказывать услуги хостинга для российских организаций.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ. В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», — сообщили в Роскомнадзоре.

Речь идет о компаниях, подлежащих «приземлению». В этот список на сегодняшний день включены 12 хостинг-провайдеров, и весной прошлого года Роскомнадзор уже ограничил доступ к сайтам нескольких иностранных хостеров из этого перечня.

Также в пресс-службе ведомства подчеркнули, что организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с серьезными угрозами.

«Так, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей. На серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям», — пояснили в РКН.

Кроме того, отмечается, что зарубежные хостеры «могут использовать размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного контента», что увеличивает вероятность того, что повышает риск блокировки сайта в РФ.

Также Роскомнадзор подчеркивает, что не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак и других угроз.