СМИ сообщают, что в марте и апреле Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам восьми иностранных хостинг-провайдеров, которые не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении». В частности, эти компании должны были открыть свои офисы в России и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ». То есть они обязаны:

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций;

создать уполномоченное представительство в России.

Согласно сайту РКН, посвященному федеральному закону №236, где размещен перечень таких юрлиц, в отношении восьми провайдеров приняты меры понуждения в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».

Доступ был ограничен к сайтам:

• Kamatera Inc. (доступ ограничен 25 марта);

• WPEngine Inc. (доступ ограничен 27 марта);

• HostGator.com.LLC. (доступ ограничен 29 марта);

• Network Solutions LLC. (доступ ограничен 1 апреля);

• DreamHost LLC. (доступ ограничен 3 апреля);

• Bluehost Inc. (доступ ограничен 5 апреля);

• Ionos Inc. (доступ ограничен 8 апреля);

• DigitalOcean LLC (доступ ограничен 10 апреля).

«Доступ к ряду хостинг-провайдеров ограничен в связи с повторным неисполнением обязанностей, предусмотренных ст. 5 Закона», — уточнили представители Роскомнадзора.

При этом ограничения не коснулись еще четырех хостеров, ранее внесенных в список для «приземления»: Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH., а также FastComet.

Напомним, что суммарно 12 иностранных хостинг-провайдеров были включены в список для «приземления», и еще осенью 2023 года ведомство приняло меры «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства». То есть поисковики обязали маркировать перечисленные компании как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче.

Когда эти меры не сработали, поисковикам вообще запретили выводить сведения о сайтах перечисленных компаний из списка. Например, если набрать в «Яндексе» запрос «DigitalOcean», вверху страницы будет размещено предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований применимого законодательства».

А в середине января 2024 года Таганский районный суд назначил оборотные штрафы общую сумму свыше 195 млн рублей ряду крупных хостинговых компаний. Все штрафы так же были связаны с неисполнением обязанностей по организации деятельности иностранного юридического лица в интернете в России. То есть неисполнением обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению формы обратной связи для российских граждан и организаций, а также отсутствием российского представительства.