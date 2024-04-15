Xakep #299. Sysmon
СМИ сообщают, что в марте и апреле Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам восьми иностранных хостинг-провайдеров, которые не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении». В частности, эти компании должны были открыть свои офисы в России и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ». То есть они обязаны:
- зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
- разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций;
- создать уполномоченное представительство в России.
Согласно сайту РКН, посвященному федеральному закону №236, где размещен перечень таких юрлиц, в отношении восьми провайдеров приняты меры понуждения в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».
Доступ был ограничен к сайтам:
• Kamatera Inc. (доступ ограничен 25 марта);
• WPEngine Inc. (доступ ограничен 27 марта);
• HostGator.com.LLC. (доступ ограничен 29 марта);
• Network Solutions LLC. (доступ ограничен 1 апреля);
• DreamHost LLC. (доступ ограничен 3 апреля);
• Bluehost Inc. (доступ ограничен 5 апреля);
• Ionos Inc. (доступ ограничен 8 апреля);
• DigitalOcean LLC (доступ ограничен 10 апреля).
«Доступ к ряду хостинг-провайдеров ограничен в связи с повторным неисполнением обязанностей, предусмотренных ст. 5 Закона», — уточнили представители Роскомнадзора.
При этом ограничения не коснулись еще четырех хостеров, ранее внесенных в список для «приземления»: Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH., а также FastComet.
Напомним, что суммарно 12 иностранных хостинг-провайдеров были включены в список для «приземления», и еще осенью 2023 года ведомство приняло меры «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства». То есть поисковики обязали маркировать перечисленные компании как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче.
Когда эти меры не сработали, поисковикам вообще запретили выводить сведения о сайтах перечисленных компаний из списка. Например, если набрать в «Яндексе» запрос «DigitalOcean», вверху страницы будет размещено предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований применимого законодательства».
А в середине января 2024 года Таганский районный суд назначил оборотные штрафы общую сумму свыше 195 млн рублей ряду крупных хостинговых компаний. Все штрафы так же были связаны с неисполнением обязанностей по организации деятельности иностранного юридического лица в интернете в России. То есть неисполнением обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению формы обратной связи для российских граждан и организаций, а также отсутствием российского представительства.