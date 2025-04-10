В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) рекомендовали владельцам российских частных виртуальных сетей (virtual private network, VPN) отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных. В случае технической необходимости их использования рекомендуется обращаться с заявлением в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации, — заявили представители РКН. — В случае технической необходимости просим направлять для проверки заявления с обоснованием и указанием IP-адресов, в отношении которых необходимо сделать исключение, в ЦМУ ССОП по электронной почте: white_list@cmu.gov.ru. Предоставленные данные будут внесены в списки исключений».

На указанный адрес предлагается отправлять следующую информацию: наименование организации и ИНН, используемый протокол подключения, IP источника подключения (при наличии технической возможности), IP назначения подключения, цель использования соединения, контакты ответственного со стороны организации для взаимодействия, дополнительные комментарии (при необходимости).

Как напоминает издание, предоставление доступа к запрещенной в России информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности рунета, в связи с чем VPN, используемые для доступа к заблокированным ресурсам, блокируются через ТСПУ.

По состоянию на конец октября 2024 года было известно о блокировке почти 200 VPN-сервисов. Кроме того, в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

Осенью 2023 года представители Минцифры сообщали, что компании, использующие в своей работе VPN-сервисы, могут столкнуться с трудностями из-за блокировки запрещенных в России ресурсов. Для устранения проблем рекомендовалось обращаться в РКН или в отраслевые ведомства. Если проблема не устранена, проинформировать об этом Минцифры.