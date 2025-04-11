Sensata Technologies (далее Sensata) подверглась атаке вымогательской малвари. В результате часть сети компании была зашифрована, а работа нарушена.

Sensata Technologies — американская компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей широкого спектра сенсоров и решений на их основе, а также компонентов и систем электрозащиты. Продукты компании предназначены для автомобильного, аэрокосмического и промышленного сектора.

В документе, поданном на этой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Sensata сообщает, что атака произошла 6 апреля 2025 года и была связана с кражей данных.

«Инцидент оказал временное влияние на работу компании Sensata, включая отгрузку, приемку, производство продукции и другие сопутствующие процессы», — говорится в уведомлении.

Представители компании пишут, что приняли незамедлительные меры для ускорения процесса восстановления ключевых функций, затронутых кибератакой. Однако в компании не смогли назвать даже приблизительные сроки завершения восстановительных работ.

Предварительное расследование, к которому уже привлекли внешних ИБ-экспертов, подтвердило, что хакеры сумели похитить данные из сети компании.

В настоящее время специалисты продолжают изучение инцидента и выясняют, какие именно файлы были похищены в результате атаки. По результатам расследования Sensata обещает уведомить о случившемся все пострадавшие стороны и соответствующие органы.

Пока ни одна вымогательская группировка не взяла на себя ответственность за взлом Sensata и кражу данных.