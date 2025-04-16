В Apache Roller, опенсорсном сервере для создания блогов на базе Java, обнаружена критическая уязвимость, которая позволяла злоумышленникам сохранять несанкционированный доступ к системе даже после смены пароля.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-24859 и максимальные 10 баллов из 10 возможных по шкале CVSS. Проблема затрагивает все версии Roller до 6.1.4 включительно.

«В Apache Roller до версии 6.1.5 обнаружена уязвимость механизм управления сессиями, из-за которой активные пользовательские сессии не аннулируются должным образом после смены пароля, — сообщают разработчики проекта. — Когда пароль меняет сам пользователь или администратор, существующие сессии остаются активными и пригодными для использования».

То есть успешная эксплуатация CVE-2025-24859 позволяла злоумышленнику сохранять доступ через старые сессии даже после смены пароля.

Проблема была устранена в версии 6.1.5 путем внедрения централизованного управления сессиями, в результате чего все активные сессии аннулируются при смене паролей или отключении пользователей.

Напомним, что ранее в этом месяце другая критическая уязвимость, так же набравшая 10 баллов по шкале CVSS, была исправлена в Apache Parquet. Этот баг позволял удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код.