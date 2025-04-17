Компания Apple выпустила экстренные патчи для устранения двух уязвимостей нулевого дня. По информации компании, эти проблемы использовались в таргетированных и «чрезвычайно сложных атаках», нацеленных на владельцев iPhone.

Уязвимости были обнаружены в CoreAudio (CVE-2025-31200, 7,5 балла по шкале CVSS) и RPAC (CVE-2025-31201, 6,8 балла по шкале CVSS) и затрагивают iOS, macOS, tvOS, iPadOS и visionOS.

«Apple известно о том, что данные проблемы могли использоваться в чрезвычайно сложных атаках на отдельных пользователей iOS», — говорится в бюллетене безопасности Apple.

CVE-2025-31200 в CoreAudio была обнаружена собственными специалистами Apple, а также исследователями из Google Threat Analysis. Этот баг можно использовать для удаленного выполнения кода на устройстве через обработку аудиопотока во вредоносном и специально подготовленном медиафайле.

Уязвимость CVE-2025-31201 также обнаружили сами специалисты Apple. Это ошибка в RPAC позволяет злоумышленникам с доступом на чтение и запись обойти Pointer Authentication (PAC) — защитную функцию iOS, которая создана для защиты от уязвимостей памяти.

Пока Apple не раскрывает никаких подробностей о том, каким образом эти уязвимости применялись в атаках, и кто был их целью.

Проблемы были устранены в составе iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, tvOS 18.4.1, macOS Sequoia 15.4.1, и visionOS 2.4.1.

Уязвимости затрагивают как старые, так и более новые модели устройств Apple: