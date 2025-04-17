Microsoft предупреждает пользователей о том, что после установки мартовских и апрельских обновлений для Windows они могут столкнуться с «синим экраном смерти» и ошибкой SECURE_KERNEL_ERROR.

Проблемы возникают после установки апрельского накопительного обновления KB5055523 и мартовского preview-обновления KB5053656, и затрагивают только устройства под управлением Windows 11 24H2. После установки этих обновлений и перезапуска ПК у пострадавших происходит сбой.

«После установки обновления и перезапуска устройства вы можете столкнуться с синим экраном с кодом ошибки 0x18B, указывающим на SECURE_KERNEL_ERROR», — сообщает Microsoft.

Пока исправление для этого бага не будет распространено через Windows Update, компания временно устранила проблему посредством Known Issue Rollback (KIR), функции, которая откатывает проблемные обновления, поставляемые через Windows Update.

Этот фикс будет автоматически распространен на все домашние, корпоративные устройства и бизнес-устройства, не управляемые ИТ-отделами, в течение 24 часов. Чтобы ускорить развертывание, Microsoft рекомендует пострадавшим пользователям перезагрузить свои устройства.

Чтобы устранить проблему на управляемых корпоративных устройствах Windows, администраторам Windows 11 24H2 и Windows Server 2025 следует применить групповую политику KIR KB5053656 250412_03103.

Также следует отметить, что ранее на этой неделе Microsoft выпустила экстренные обновления для Windows, предназначенные для решения другой проблемы, которая затрагивает локальные политики входа в систему аудита в групповой политике Active Directory. Кроме того, компания предупредила администраторов об ошибке, из-за которой контроллеры домена в Windows Server 2025 могут быть недоступны после перезагрузки, что влечет за собой сбои в работе служб и приложений.