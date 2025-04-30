Компания Microsoft объявила, что скоро хотпатчи (hotpatch), позволяющие администраторам устанавливать обновления без перезагрузки, будут доступны в Windows Server 2025 только при наличии платной подписки.

В Microsoft призвали администраторов попробовать хотпатчи бесплатно уже сейчас, так как в июле 2025 года они станут общедоступными, и после этого для тестирования функциональности придется оплачивать подписку.

Подчеркивается, что всем, кто в настоящее время тестирует preview-версию хотпатчей в Windows Server 2025, нужно отказаться от этой функции до 30 июня, чтобы в июле платная подписка не была активирована автоматически.

«Хотпатчи для Windows Server 2025, представленные в preview-версии в 2024 году, станут общедоступными в качестве сервиса по подписке 1 июля 2025 года. С помощью хотпатчей мы применяем возможности, которые раньше были доступны только в Azure, и делаем их доступными для машин Windows Server за пределами Azure через Azure Arc, — говорится в сообщении Microsoft. — В настоящее время хотпатчи доступны бесплатно в формате preview, но начиная с июля, когда будет запущена подписка, хотпатчи для Windows Server 2025 будут предлагаться на платной основе стоимостью 1,50 доллара США за одно процессорное ядро в месяц».

Так, чтобы использовать хотпатчи в мультиоблачных и локальных средах, понадобится подписка на сервис Hotpatch и сервер с подключением Azure Arc, работающий под управлением Windows Server 2025 Standard или Datacenter.

Напомним, что еще в феврале 2022 года хотпатчи стали доступны для Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, когда компания анонсировала доступность сервиса для основных виртуальных машин Windows Server Azure Edition.

На устройствах, где включена эта функциональность, Windows устанавливает обновления путем исправления кода в памяти запущенных процессов без их перезапуска и без полной перезагрузки устройства.

При этом серверы все равно требуют перезагрузки после установки обновлений, поставляемых через обычный канал обновления Windows (не Hotpatch), которые не включены в программу хотпатчей. Так, без перезагрузки нельзя установить обновления, не относящиеся к Windows (например, патчи для .NET), а также Windows-обновления, не связанные с безопасностью.

Microsoft начала тестировать хотпатчи в публичной preview-версии Windows Server 2025 в сентябре 2024 года и в Windows 11 24H2 и Windows 365 в ноябре 2024 года.

Также с апреля 2025 года хотпатчи доступны для корпоративных клиентов, использующих Windows 11 Enterprise 24H2 на x64-системах (AMD и Intel).