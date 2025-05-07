Компания Arctic Wolf предупреждает, что эксплуатация уязвимости в CMS Samsung MagicINFO началась через несколько дней после публикации PoC-эксплоита.

Samsung MagicINFO Server представляет собой централизованную систему управления контентом (CMS), используемую для удаленного управления и контроля над дисплеями Digital Signage производства Samsung. Система применяется в розничных магазинах, аэропортах, больницах, корпоративных зданиях и ресторанах, где требуется планировать, распространять, отображать и отслеживать мультимедийный контент.

Серверный компонент оснащен функцией загрузки файлов, которой, как выяснилось, хакеры злоупотребляют для загрузки вредоносного кода.

Проблема, получившая идентификатор CVE-2024-7399 (8,8 балла по шкале CVSS), описывается как «некорректное ограничение имени пути к закрытому каталогу в Samsung MagicINFO 9 Server». В результате эта проблема может использоваться для записи произвольных файлов с системными привилегиями.

Поскольку вводимое имя файла не проверяется должным образом, не проводится проверка расширения файла и аутентификации пользователя. В результате неавторизованный злоумышленник получает возможность загружать JSP-файлы и выполнять произвольный код на стороне сервера с системными привилегиями.

«Уязвимость позволяет неаутентифицированным пользователями записывать произвольные файлы, что в конечном итоге может привести к удаленному выполнению кода, если проблема используется для записи специально подготовленных файлов JavaServer Pages (JSP)», — пишут специалисты Arctic Wolf.

Компания Samsung устранила эту проблему в составе MagicINFO 9 Server версии 21.1050, выпущенной еще в августе 2024 года.

Хотя ранее об эксплуатации этой уязвимости не сообщалось, аналитики Arctic Wolf отмечают, что вскоре после того как специалисты SSD-Disclosure опубликовали техническое описание проблемы и PoC-эксплоит 30 апреля 2025 года, уязвимость начала использоваться в атаках.

Также сообщается, что CVE-2024-7399 уже используется Mirai-ботнетом для захвата контроля над уязвимыми устройствами.

Организациям и пользователям рекомендуется как можно скорее обновить MagicINFO 9 Server до версии 21.1050 или более новой.