Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) конфисковало серверную инфраструктуру и закрыло криптовалютную биржу eXch. Ресурс связывают с отмыванием денег, полученных от киберпреступлений.

Во время операции по закрытию eXch правоохранительные органы изъяли восемь терабайт данных и криптовалюту (Bitcoin, Ether, Litecoin и Dash) на сумму около 38 000 000 долларов, что стало третьей по величине конфискацией цифровых активов в истории BKA.

Правоохранители сообщают, что биржа не соблюдала требования KYC (know your customer — «знай своего клиента») и поэтому использовалась для отмывания денег киберпреступниками и другими злоумышленниками.

«С момента создания в 2014 году через сервис прошло около 1,9 млрд долларов США в криптовалюте, — сообщает BKA. — Существуют подозрения, что eXch специально принимала биткоины криминального происхождения. Кроме того, часть средств, похищенных у криптобиржи Bybit 21 февраля 2025 года, предположительно была отмыта через eXch».

Напомним, что нашумевший взлом Bybit, в ходе которого было украдено 1,5 млрд долларов США в криптовалюте, связывают с северокорейскими хакерами из группировки TraderTraitor (она же Lazarus и APT38).

Еще тогда блокчейн-аналитики компании Elliptic заявляли, что, судя по всему, «eXch сознательно отмыла десятки миллионов долларов украденных активов, несмотря на призывы Bybit немедленно прекратить».

Однако в ответ представители eXch отрицали обвинения в умышленном отмывании украденных у Bybit средств, заявляя, что «eXch не отмывает деньги для Lazarus и Северной Кореи». Якобы на eXch поступила лишь малая часть средств, украденных у Bybit, это был единичный случай, и комиссия от этой операции была передана на благотворительность.

В конечном итоге давление и повышенное внимание вынудили операторов сервиса уступить, и они объявили о прекращении деятельности с 1 мая 2025 года.

Как теперь отмечают правоохранители, захват инфраструктуры eXch, даже если биржа более не работает, все равно поможет отследить украденные средства и выявить киберпреступников, которые пользовались сервисом.

Кроме того, немецкая полиция заявила, что операторы платформы находятся под подозрением в отмывании денег и управлении криминальной торговой площадкой.