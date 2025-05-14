Компания Google согласилась выплатить американскому штату Техас почти 1,4 млрд долларов, чтобы урегулировать два иска, в которых компанию обвиняли в отслеживании местоположения пользователей и хранении данных о распознавании их лиц без согласия.

Выплата в размере 1,375 млрд долларов превышает все штрафы, которые компания выплачивала по другим аналогичным искам, поданным другими американскими штатами.

К примеру, в ноябре 2022 года Google выплатила 391 млн долларов группе из 40 штатов, в январе 2023 года заплатила 29,5 млн долларов штатам Индиана и Вашингтон. Позднее, в сентябре того же года, компания заплатила еще 93 млн долларов для урегулирования спора с Калифорнией.

Изначально это дело, возбужденное в 2022 году, касалось незаконного отслеживания и сбора пользовательских данных, в том числе геолокации, данных поиска в режиме «Инкогнито» и биометрических данных, отслеживания местонахождения пользователей даже при отключенной функции Location History, а также сбора биометрических данных людей без их информированного согласия.

«В течение многих лет Google тайно отслеживала перемещения людей, их приватные поисковые запросы и даже их голосовые данные и черт лиц с помощью своих продуктов и сервисов, — говорится в заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пакстона (Ken Paxton). — Это соглашение на сумму 1,375 млрд долларов — важная победа для техасцев и сигнал всем компаниям, что они дорого заплатят за злоупотребление нашим доверием».

Напомним, что в прошлом году Google объявила о планах хранить данные Maps Timeline локально на устройствах пользователей, а не в их аккаунтах Google. Также компания внедрила другие средства управления конфиденциальностью, которые, к примеру, позволяют пользователям автоматически удалять информацию о местоположении, если в настройках включена функция Location History.

Кроме того, в 2024 году стало известно, что Google согласилась удалить и обезличить миллиарды записей, содержащие данные о 136 млн американских пользователей, собранных, в том числе, при использовании режима «Инкогнито» в Chrome.