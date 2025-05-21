Группировка Hazy Hawk перехватывает забытые записи DNS CNAME, указывающие на заброшенные облачные сервисы, и захватывает доверенные поддомены правительств, университетов и крупных компаний. Хакеры используют их для мошенничества, распространения фальшивых приложений и вредоносной рекламы.

По информации экспертов компании Infoblox, Hazy Hawk ищет домены с записями CNAME, указывающими на заброшенные облачные эндпоинты, которые хакеры находят при помощи пассивной проверки данных DNS.

Затем атакующие регистрируют новый облачный ресурс с тем же именем, что и в заброшенном CNAME, в результате чего поддомен преобразуется в новый облачный сайт, подконтрольный хакерам.

Общая схема атаки

Таким способом злоумышленники захватили множество доменов и использовали их для маскировки своей вредоносной деятельности. Например, размещали мошеннический контент или применяли в качестве центров перенаправления в своих операциях.

Среди наиболее ярких примеров взломанных доменов:

• cdc.gov — Центр по контролю и профилактике заболеваний США;
• honeywell.com — крупная американская корпорация Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации;
• berkeley.edu — Калифорнийский университет в Беркли;
• michelin.co.uk — британское представительство производителя шин Michelin;
• ey.com, pwc.com, deloitte.com — международные консалтинговые фирмы;
• ted.com — известная некоммерческая медиа-организация (TED Talks);
• health.gov.au — Министерство здравоохранения Австралии;
• unicef.org — детский фонд ООН;
• nyu.edu — Нью-Йоркский университет;
• unilever.com — транснациональная компания Unilever, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса;
• ca.gov — правительство штата Калифорния.

Получив контроль над поддоменом, злоумышленники создают на нем сотни вредоносных URL. Такие адреса выглядят легитимными для поисковых систем благодаря высокому доверию к родительскому домену.

Жертвы, перешедшие по таким URL, перенаправляются через множество доменов и TDS-инфраструктуру. Пользователей профилируют на основе типа их устройств, IP-адресов, использования VPN и так далее, чтобы отнести их к определенной категории.

Исследователи сообщают, что сайты используются для мошенничества с фальшивой техподдержкой, фиктивных предупреждений о вирусах, размещения поддельных порносайтов и фишинговых страниц.

Если пользователь, попавший на такой сайт, соглашается разрешить push-уведомления в браузере, в итоге он будет получать постоянные оповещения даже после того, как покинет мошеннический сайт. По словам экспертов, это может приносить участникам Hazy Hawk существенный доход.

Примеры push-уведомлений

Напомним, что ранее похожую тактику использовали злоумышленники из группы Savvy Seahorse. Они злоупотребляли записями CNAME для создания TDS, перенаправляющего пользователей на страницы фейковых инвестиционных платформ.

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