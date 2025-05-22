Разработчики Google объявили о новой функции в браузере Chrome, которая позволит встроенному менеджеру паролей автоматически менять учетные данные, если они были скомпрометированы.

«Когда Chrome при входе в систему обнаруживает скомпрометированный пароль, Google Password Manager предложит пользователю исправить его автоматически, — рассказывают в компании. — Chrome может сгенерировать надежную замену на поддерживаемых сайтах и автоматически обновить пароль для пользователя».

Новая функциональность основана на существующих возможностях менеджера паролей, позволяющих генерировать надежные пароли при регистрации и отслеживать учетные данные, которые фигурируют в известных в утечках.

В Google объясняют, что автоматическая смена пароля призвана смягчить трудности и помочь пользователям поддерживать безопасность своих аккаунтов, без необходимости искать соответствующие настройки и прерывать работу.

Владельцы сайтов могут включить поддержку этой функции, используя следующие методы:

используя autocomplete="current-password" и autocomplete="new-password" для запуска автозаполнения и сохранения;

установив перенаправление с <вашдомен>/.well-known/change-password на форму смены пароля на сайте.