Аналитики «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимость в мобильном приложении Rubetek Home. Злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальной информации жильцов квартир и частных домов, а также совершать несанкционированные действия с общедомовыми устройствами.

Как объяснил Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России, уязвимость в приложении возникла из-за небезопасного способа сбора аналитических данных. Разработчики использовали Telegram Bot API для сбора аналитики и отправки файлов с отладочной информацией от пользователей в приватный чат команды разработки с помощью Telegram-бота.

«В результате некоторых манипуляций у злоумышленников потенциально появлялась возможность пересылать эти файлы себе. В них также содержались Refresh-токены, которые атакующие могли применять для входа в аккаунты жителей, — рассказывает Галов. — В последнее время логирование событий через Telegram становится все более популярным. Это связано с удобством и оперативностью получения уведомлений о важных событиях и ошибках прямо в мессенджере. Однако такой подход требует осторожности: рекомендуем не пересылать конфиденциальные данные в логах приложения, к тому же следует запретить копирование и пересылку контента из группы в настройках Telegram или использовать параметр protect_content при отправке сообщения через Telegram-бот. В целом, крайне важно, чтобы компании учитывали требования информационной безопасности при разработке приложений или внедрении новых опций».

Используя эту уязвимость, злоумышленники могли перехватывать данные, которые отправлялись разработчиками с приложений Rubetek Home для Android и iOS:

личные данные жильцов и информация о ЖК или частном доме;

список устройств, подключенных к системе умного дома, и события с них;

системная информация об устройствах внутри локальной домашней сети (MAC-адрес, IP-адрес, тип гаджета);

IP-адреса для подключения к камерам через протокол WebRTC;

переписка с жильцами в форме помощи;

снимки с умных камер и домофонов;

токены, позволяющие получить новую сессию от аккаунта пользователя.

Отмечается, что полученная информация потенциально позволяла совершать такие несанкционированные действия, как открытие ворот и дверей дома через домофон, просматривать, кто заходил в дом или на территорию ЖК, управлять устройствами умного дома, если они настроены и подключены к системе.

Специалисты уведомили об уязвимости разработчиков Rubetek, и компания оперативно устранила проблему, выпустив обновление для своего решения на Android и iOS.