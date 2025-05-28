Компания Adidas сообщила об утечке данных. Хакеры атаковали стороннюю компанию-подрядчика, предоставляющую услуги по обслуживанию клиентов, и похитили данные пользователей.

«Недавно Adidas стало известно, что неавторизованная третья сторона получила некоторые данные о покупателях от стороннего поставщика по обслуживанию клиентов, — сообщают представители Adidas. — Мы немедленно приняли меры по локализации этого инцидента и начали расследование, сотрудничая с ведущими экспертами в области информационной безопасности».

В компании подчеркивают, что среди похищенной информации не было каких-либо платежных данных или паролей, так как злоумышленники смогли получить доступ только к контактам клиентов.

Отметим, что для взаимодействия со службой поддержки клиентов Adidas, нужно предоставить такие данные, как имя, фамилия и адрес электронной почты, а также номер заказа, который указывается по желанию. Вероятно, это дает представление о том, какая информация могла быть похищена.

Компания уже уведомила о произошедшем соответствующие органы и вскоре оповестит всех клиентов, пострадавших от утечки данных.

Пока в Adidas не раскрывают никаких подробностей случившегося, в том числе название пострадавшей от атаки компании-подрядчика, дату обнаружения инцидента, количество пострадавших, а также информацию о том, затронул ли этот взлом сеть самой Adidas.