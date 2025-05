Автор сервиса утверждает, что YouTube-Tools может найти все комментарии пользователя на YouTube, затем составит профиль человека с помощью ИИ, вычислит, где тот живет, на каких языках говорит и каковы его политические взгляды.

Как сообщает издание 404 Media, этот сервис был запущен около недели назад и исходно создавался для изучения юзернеймов пользователей League of Legends, но теперь он использует модифицированную LLM от Mistral и создает профили комментаторов с YouTube.

Разработчик YouTube-Tools утверждает, что в первую очередь инструмент предназначен для использования правоохранительными органами, но зарегистрироваться может любой желающий. Стоимость подписки составляет около 20 долларов в месяц.

Журналисты предупреждают, что этот инструмент может представлять серьезную угрозу конфиденциальности и показывает, что люди не так анонимны в комментариях на YouTube, как им кажется.

YouTube-Tools готовит отчеты за считанные секунды и предоставляет достаточно данных, чтобы ИИ мог выделить основные идентифицирующие характеристики комментатора.

Кроме того, YouTube-Tools, по всей видимости, нарушает политику конфиденциальности YouTube и поднимает вопросы о том, что разработчики YouTube делают для предотвращения подобного скрапинга и неправомерного использования данных пользователей.

«Публичные поисковые системы могут собирать на YouTube данные только в соответствии с файлом robots.txt или с предварительного письменного разрешения YouTube», — гласят правила.

Журналисты издания протестировали сервис, задав в качестве отправной точки случайный комментарий с YouTube. За считанные секунды он обнаружил десятки других комментариев этого пользователя под разными видео и сгенерировал отчет на основе их содержания.

«Возможное местонахождение/регион: наличие комментариев на итальянском языке и упоминания “X Factor Italia”, а также итальянской кухни указывают на связь с Италией, — гласил отчет. — Политические/социальные/культурные взгляды: некоторые комментарии выражают критику в адрес интервьюеров и общественных норм (например, комментарии о маскулинности) и свидетельствуют о вовлеченности в современные культурные дискуссии. Однако явных политических позиций не выражено».

404 Media объясняет что YouTube-Tools является продолжением упомянутого выше инструмента LoL-Archiver, связанного с League of Legends. Также существует Hentai-Archiver, который предоставляет полную историю комментариев пользователя на популярном сайте с мангой для взрослых.

Еще один сервис, Kick-Tools, может предоставить историю чатов или историю банов пользователя на стриминговом сайте Kick. Схожий по функциональности инструмент Twitch-Tools предоставляет историю чата для конкретной учетной записи, отсортированную по временным меткам и всем каналам, с которыми взаимодействовал пользователь.

Отмечается, что Twitch-Tools отслеживает только те каналы, которые пользователи специально попросили отслеживать (на момент публикации статьи на сайте было указано, что он отслеживает 39 057 Twitch-каналов).

Когда издание обратилось за комментарием к разработчику этих инструментов, он не стал уклоняться от ответа и сообщил, что «конечной целью людей, отслеживающих Twitch-каналы, безусловно, является сбор информации о конкретных пользователях».

Журналисты объясняют, что поговорили с человеком, который отвечает на письма, отправленные на контактный email-адрес, указанный на странице «О нас» на сайте LoL-Archiver. Он рассказал, что живет в Европе, имеет опыт работы в области OSINT и регулярно сотрудничает с правоохранительными органами своей страны. Также инструменты якобы уже использовала полиция Португалии, Бельгии и «других стран Европы», и им они предоставляются бесплатно.

«Я решил, создать эти инструменты в первую очередь как проект, который мог бы быть полезен для работы правоохранительных органов, частных детективов и журналистов», — заявил разработчик.

Чтобы избежать злоупотреблений, доступ к сайту якобы предоставляется только людям, которые преследуют законные цели. На вопрос о том, как именно происходит проверка пользователей, разработчик ответил, что людей, которых подозревают в незаконной активности, просят принять Terms of Use и направляют им запрос KYC (Know your customer — «Знай своего клиента»).

«Если мы обнаружим, что пользователь не имеет законных оснований для использования нашего сервиса в соответствии с Terms of Use, мы оставляем за собой право прекратить доступ этого пользователя к нашему сайту», — говорит создатель сервиса.

При этом в первом абзаце Terms of Use действительно указано, что «сервис предоставляется только лицензированным профессиональным следователям и правоохранительным органам. Непрофессиональные лица не имеют права подписываться на сервис».

Как отмечает 404 Media, все это хорошо на словах, но на деле YouTube-Tools сначала предоставляет пользователю доступ, и лишь затем может запросить у человека дополнительные подтверждения. Так, журналисты создали учетную запись и начали просматривать информацию о людях через несколько минут после оплаты месячной подписки на сервис. Никто не спрашивал их, как они собираются использовать сервис, и не запрашивал никакой дополнительной информации.

Когда журналисты спросили у разработчика о возможных нарушениях конфиденциальности, которые допускает его инструмент, он признал, что такая опасность существует. Однако ее якобы стараются ограничить за счет процесса проверки. Однако никаких проверок представители 404 Media не проходили.

«Если кто-то захочет удалить любую информацию, которую инструмент заархивировал, он может направить нам официальный запрос, и мы выполним его, как и всегда» — заявил разработчик.

Напомним, что в прошлом году руководство Discord добилось закрытия похожего скраппингового сервиса Spy Pet, который занимался сбором и продажей данных пользователей, включая сообщения, оставленные людьми на разных серверах, а также логи подключений к голосовым каналам.