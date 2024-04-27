Разработчики Discord заблокировали множество аккаунтов, связанных с сервисом Spy Pet, который привлек внимание СМИ на прошлой неделе. Сервис занимается сбором и продажей данных пользователей, включая сообщения, оставленные людьми на разных серверах, и логи подключений к голосовым каналам.

На прошлой неделе журналисты издания 404 Media опубликовали результаты расследования, посвященного сервису Spy Pet, который отслеживает и архивирует миллиарды сообщений на открытых серверах Discord. Сервис продает доступ к данным всего за 5 долларов, позволяя отслеживать свыше 600 млн пользователей более чем на 14 000 серверов.

Поиск по конкретному пользователю позволяет узнать, на каких серверах Spy Pet заметил этого человека, а также клиенту предоставляется экспортируемая таблица всех сообщений пользователя (включая имя сервера, временную метку и содержание самого сообщения); логи с информацией о том, когда человек присоединился к конкретным голосовым каналам на сервере и покинул их; а также данные о связанных аккаунтах, например, на GitHub. Хуже того, исследователи лично убедились в работоспособности сервиса, «пробив» через него сразу нескольких пользователей.

Как теперь сообщает 404 Media, с тех пор количество серверов, с которых Spy Pet способен собирать данные, сначала уменьшилось до 12 000, а в минувший четверг достигло нуля. В пятницу сайт Spy Pet вообще отключился, а представители Discord заявил журналистам, что рассматривают возможность судебного преследования операторов ресурса.

«Наша служба безопасности тщательно расследовала эту деятельность и выявила некоторые аккаунты, которые, по нашему мнению, могли быть связаны с сайтом Spy.pet. Впоследствии эти аккаунты были заблокированы», — заявили в Discord.

В компании добавили, что Spy Pet функционировал благодаря self-ботам, то есть ботам, которые используют обычные учетные записи пользователей, чтобы присоединяться к серверам.

Стоит отметить, что в Discord знали о существовании сервиса Spy Pet как минимум с февраля текущего года, и в компании не объяснили, почему меры стали приниматься только теперь, после появления информации о Spy Pet в СМИ.

«Скрапинг наших сервисов и self-ботинг являются нарушением наших Terms of Service и Community Guidelines. В дополнение к блокировке связанных учетных записей мы рассматриваем возможность принятия соответствующих юридических мер», — заявляют представители Discord.

Также стоит отметить, что уже после публикации исходного расследования журналисты обнаружили, что Spy Pet может быть связан с сайтом Kiwi Farms, который известен как мес­то сбо­ра всевозможных трол­лей и стелкеров. В частности, пользователь под ником Spy Pet загрузил на Kiwi Farms несколько дампов с сообщениями, полученными из Spy Pet.

Представители Discord сообщили изданию, что все аккаунты для скрапинга, похоже, принадлежали одному человеку, который действительно является активным участников Kiwi Farms.

При этом сам администратор Spy Pet заверил, что он не хочет, чтобы его инструмент «использовался для сталкинга». После этого он реализовал на сайте механизм отказа, который якобы позволяет удалить данные конкретного пользователя Discord из поиска.

Когда разработчики Discord начали банить ботов Spy Pet, на сайте сервиса появился баннер, сообщавший, что «у Spy.pet проблемы». Автор писал, что ему удалось восстановить около 20% ботов, а с остальным он обещал разобраться позже.

Вскоре после этого в своем Telegram-канале администратор Spy Pet объявил, что домен проекта заблокирован, но он планирует создать резервный. При этом администратор заверил журналистов, что блокировка домена никак не связана с действиями Discord, а счетчик доступных для Spy Pet серверов обнулился из-за того, что ему пришлось переписать часть проекта. Однако автор проекта признал, что Discord действительно забанила ряд его ботов.