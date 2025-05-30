По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в ведомстве допускают возможность поэтапного ограничения использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги.

На TAdviser Summit Шадаев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об «удушении» иностранных ИТ-сервисов, которые действуют против РФ, но не до конца ушли с российского рынка.

Так, 26 мая 2025 года президент Владимир Путин на встрече с бизнесом предложил «душить» иностранные ИТ-компании, которые объявили об уходе с российского рынка и пытались «душить» Россию, хотя сейчас продолжают занимать свои ниши на российском рынке. Россиянам, которые сохранили определенные пользовательские привычки и привязанность к западным программам и сервисам, он посоветовал «от этих вредных привычек» избавиться.

«Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается»,— комментирует Шадаев.

По словам министра, в настоящее время в России складывается непростая экономическая ситуация, и многие крупные заказчики буквально «режут» ИТ-бюджеты. И в этой ситуации необходимо думать про дополнительные стимулы, чтобы повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере.

«В этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того чтобы поддержать [российские ИТ-компании], дать им возможность получить дополнительные заработки», — говорит Шадаев.

По его словам, российские компании, пользующиеся зарубежными решениями, ушедшими с российского рынка, испытывают сложности при их оплате, «многие компании используют для этого очень сложные механизмы».