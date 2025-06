На прошлой неделе пользователей OpenAI обеспокоило постановление суда, в котором компанию обязали сохранять журналы чатов с ChatGPT, включая удаленные. Компания уже подала апелляцию на постановление, утверждая, что оно затрагивает личную жизнь сотен миллионов пользователей ChatGPT по всему миру.

В официальном заявлении COO OpenAI Брэд Лайткэп (Brad Lightcap) объясняет, что постановление суда было вынесено по иску The New York Times и других новостных организаций. Истцы утверждают, что удаленные беседы с чат-ботом могут содержать доказательства того, что пользователи побуждали ChatGPT генерировать тексты, в которых могли воспроизводиться фрагменты статей, защищенных авторским правом (например, материалы новостных изданий).

Дело в том, что, по заявлениям истцов, OpenAI неправомерно использовала их материалы для обучения своих моделей. В итоге модели могут генерировать очень близкие к оригиналу тексты и выдавать целые отрывки из защищенных авторским правом публикаций.

Решение суда о сохранении логов было вынесено после того, как новостные организации выразили обеспокоенность тем, что люди, использующие ChatGPT для обхода платного доступа, могут быть напуганы ходом разбирательства и «удалят все свои поисковые запросы и промпты, чтобы замести следы».

Чтобы выполнить судебное предписание, OpenAI должна «хранить весь пользовательский контент в течение неопределенного периода времени», основываясь на предположении, что истцы могут найти в логах «что-то, подтверждающее их доводы», объясняют в компании.

Постановление затрагивает все чаты пользователей ChatGPT Free, Plus и Pro, а также пользователей API OpenAI. При этом подчеркивается, что постановление не касается клиентов ChatGPT Enterprise или ChatGPT Edu, а также всех, кто заключил соглашение Zero Data Retention (по сути, специальный режим работы с API компании, при котором данные пользователя вообще не сохраняются и не используются ни для анализа, ни для обучения моделей).

В OpenAI сообщают, что уже подали ходатайство о приостановлении исполнения постановления. Однако в настоящее время компания вынуждена отступить от «давно устоявшихся норм конфиденциальности» и ослабить правила, на которые опираются пользователи в соответствии с условиями предоставления услуг ChatGPT.

Кроме того, в заявлении компании отмечается, что теперь OpenAI не уверена в том, что сможет соблюсти строгий закон ЕС о защите данных — General Data Protection Regulation (GDPR), который предоставляет пользователям «право на забвение».

«Мы твердо убеждены, что New York Times выходит за рамки, — заявляет Лайткэп. — Мы будем работать над обжалованием этого постановления, чтобы и дальше ставить ваше доверие и конфиденциальность на первое место».

К своему заявлению OpenAI приложила FAQ, в котором объясняет, какие именно данные пользователей компания хранит, и как они могут быть раскрыты. Например, как уже отмечалось выше, постановление не затрагивает бизнес-клиентов OpenAI API и пользователей, заключивших соглашения Zero Data Retention, поскольку их данные не сохраняются вообще.

Что касается всех остальных, OpenAI заявляет, что доступ к удаленным чатам пользователей действительно может быть получен, однако они «не будут автоматически переданы The New York Times». Вместо этого данные будут «храниться в отдельной защищенной системе», и к ним нельзя будет получить доступ или использовать в иных целях, кроме выполнения юридических обязательств.

В компании успокаивают пользователей, подчеркивая, что «только небольшая, проверенная команда юристов и сотрудников службы безопасности OpenAI сможет получить доступ к этим данным, если это будет необходимо для выполнения наших юридических обязательств».