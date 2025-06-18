Почтовый хостинг-провайдер Cock.li сообщил, что пострадал от утечки данных. Хакеры воспользовались уязвимостями в Roundcube Webmail и похитили более миллиона пользовательских записей.

Инцидент затронул всех пользователей, которые заходили в почтовый сервис с 2016 года (согласно подсчетам, это 1 023 800 человек). Также были раскрыты контактные данные еще 93 000 пользователей.

Напомним, что Cock.li — это расположенный в Германии бесплатный почтовый хостинг-провайдер, ориентированный на конфиденциальность. Сервис существует с 2013 года, и им управляет единственный администратор, известный под псевдонимом Винсент Кенфилд (Vincent Canfield). Сервис рекламируется как альтернатива обычным почтовым провайдерам и поддерживает стандартные протоколы, включая SMTP, IMAP и TLS.

В основном Cock.li используют люди, которые не доверяют крупным провайдерам, а также члены ИБ- и опенсорс-сообществ. Кроме того, сервис весьма популярен среди киберпреступников, например, связанных с вымогательскими группировками Dharma и Phobos.

Стоит отметить, что в прошлом у платформы уже возникали юридические проблемы: в 2015 году немецкие правоохранители конфисковали сервер и жесткие диски Cock.li, после того как неизвестный разослал в учебные учреждения США письма с ложным сообщением о заложенной бомбе.

В конце прошлой недели работа Cock.li неожиданно прервалась, и пользователям оставалось только гадать, что произошло.

Вскоре после этого на хак-форуме XSS появилось сообщение от злоумышленника, который заявил, что продает две базы данных с дампом Cock.li, содержащие конфиденциальную информацию о пользователях. Хакер оценил дамп как минимум в один биткоин (около 104 000 долларов по текущему курсу).

Лишь спустя несколько дней, на этой неделе на сайте Cock.li было опубликовано официальное заявление, подтверждающее факт взлома. Сообщается, что хакерам действительно удалось похитить информацию для 1 023 800 учетных записей, включая:

адреса электронной почты;

временные метки первого и последнего входа в систему;

данные о неудачных попытках входа и их количестве;

языковые настройки;

сериализованный блоб настроек Roundcube и email-подпись;

имена контактов (только для 10 400 аккаунтов);

email-адреса контактов (только для 10 400 аккаунтов);

vCards (только для 10 400 аккаунтов);

комментарии (только для 10 400 аккаунтов).

В заявлении подчеркивается, что пароли пользователей, содержимое писем и IP-адреса не были скомпрометированы, поскольку их не было в украденных БД. Также сообщается, что 10 400 пользователей, у которых похитили контактную информацию третьих лиц, получат отдельные уведомления.

Теперь всем, кто пользовался сервисом с 2016 года, рекомендуется как можно скорее сбросить пароли для своих учетных записей.

В Cock.li полагают, что данные были украдены с помощью старой уязвимости SQL-инъекций в Roundcube Webmail (CVE-2021-44026). При этом незадолго до взлома сервис изучал более свежую RCE-уязвимость в Roundcube (CVE-2025-49113), которая уже применяется в атаках. По результатам этого анализа, в июне 2025 года Roundcube был полностью удален с платформы.

«Cock.li больше не будет предлагать Roundcube Webmail, — пишут представители сервиса. — Неважно, была ли наша версия уязвима, мы узнали о Roundcube достаточно, чтобы навсегда от него отказаться. Мы определенно рассматриваем возможность использования другой веб-почты, но это не является приоритетной задачей».

В официальном сообщении упоминается, что более эффективные методы обеспечения безопасности могли бы предотвратить взлом и утечку пользовательских данных. Также представители сервиса признают, что «Cock.li вообще не стоило использовать Roundcube».

ИБ-специалисты полагают, что эта утечка может оказаться ценным материалом для исследователей и правоохранительных органов. Дело в том, что раскрытая информация может использоваться для получения дополнительных данных о злоумышленниках, использующих эту платформу.