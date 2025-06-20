Встроенный в браузер DuckDuckGo инструмент Scam Blocker получил расширенные возможности для защиты от онлайн-мошенников. Теперь он обнаруживает фальшивые сайты электронной коммерции, криптовалютные биржи и scareware.

Браузер DuckDuckGo, публичная бета-версии которого для macOS и Windows была запущена 2022–2023 годах, по умолчанию блокирует все трекеры, не участвует в персонализированном профилировании поиска и предлагает пользователям различные инструменты для сохранения анонимности.

Компонент Scam Blocker является частью набора инструментов для конфиденциальности и существует с момента запуска браузера в 2018 году. Этот механизм защищает пользователей от посещения известных сайтов с вредоносным ПО, а также фишинговых URL-адресов.

В рамках последнего обновления, помимо блокировки фишинговых сайтов и вредоносных программ, Scam Blocker «научился» обнаруживать и блокировать:

поддельные онлайн-магазины;

мошеннические инвестиционные и криптовалютные сайты;

мошеннические опросы с ложными денежными призами;

scareware (вредоносное или мошенническое ПО и ресурсы, которые обманывают пользователей, предупреждая о ложных угрозах. Такие атаки направлены на запугивание людей, например, жертве сообщается, что на ее машине обнаружено множество вирусов);

вредоносную рекламу с трекерами.

Разработчики объясняют, что при попытке загрузить любую страницу инструмент локально сверяет URL-адреса с постоянно обновляемым (каждые 20 минут) списком угроз, который предоставляет ИБ-компания Netcraf. Кроме того, редкие и неизвестные угрозы проверяются на серверах DuckDuckGo с помощью специального «анонимизированного криптографического процесса», гарантирующего, что конфиденциальность пользователей не будет нарушена.

В случае обнаружения мошенничества, пользователю направляется предупреждение с предложением покинуть сайт, однако можно проигнорировать предупреждение и все равно перейти на потенциально опасный ресурс.

В DuckDuckGo подчеркивают, что, в отличие от Chrome, Safari или Firefox, которые полагаются на Google Safe Browsing и, следовательно, передают данные в Google, Scam Blocker предлагает защиту, ориентированную на конфиденциальность и не передает данные вовне.

Scam Blocker активен по умолчанию и не требует учетной записи. Кроме того, подписчики Privacy Pro получат преимущество: инструмент будет работать во всех интернет-приложениях (включая другие браузеры) и на любых устройствах, когда активен DuckDuckGo VPN.