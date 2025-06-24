В начале 2025 года исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили в Apple App Store и Google Play троян SparkCat, предназначенный для кражи данных. Теперь эксперты сообщают, что в магазины приложений проник новый вредонос. Предположительно, он также нацелен на криптовалютные активы жертв и связан со SparkCat, поэтому получил название SparkKitty.

Новая малварь распространяется через App Store, Google Play, а также мошеннические и сторонние сайты в составе неофициальной, модифицированной версии TikTok и под видом приложений, связанных с криптовалютами и азартными играми.

Троян передает злоумышленникам изображения из галереи на зараженном телефоне и информацию об устройстве. Эксперты предполагают, что основная цель атакующих — кража криптовалютных активов жителей стран Юго-Восточной Азии и Китая.

В iOS вредоносная нагрузка представлена в виде фреймворков (в основном маскируется под AFNetworking.framework или Alamofire.framework) и обфусцированных библиотек, мимикрирующих под libswiftDarwin.dylib, или напрямую встроена в приложения.

В App Store SparkKitty выдавал себя за приложение для отслеживания курсов криптовалют и получения торговых сигналов. На поддельных страницах, имитирующих официальный магазин приложений для iPhone, зловред распространялся в составе модификаций TikTok и приложений, связанных с азартными играми.

Установка зараженного приложения на iOS

«Одним из векторов распространения троянца оказались фальшивые сайты, через которые злоумышленники пытались заразить iPhone жертв. На iOS предусмотрено несколько легитимных способов установки программ не из App Store. В этой вредоносной кампании атакующие использовали один из них — специальные инструменты для распространения корпоративных бизнес‑приложений, — поясняет Сергей Пузан, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности. —  Стоит отметить, что в зараженной версии TikTok при авторизации зловред помимо кражи фотографий из галереи смартфона встраивал в окно профиля человека ссылки на подозрительный магазин, принимающий оплату только в криптовалютах».

В компании пояснили, что Apple предоставляет разработчикам, участвующим в программе Apple Developer, так называемые provisioning-профили. Они позволяют загружать на устройство пользователя сертификаты разработчика, которые iOS в дальнейшем использует для проверки цифровой подписи приложения и определения, можно ли его запускать.

Помимо собственно сертификата, в provisioning-профилях содержится его срок годности, предоставляемые приложению разрешения и прочие данные о разработчике и программе. При установке профиля на устройство сертификат становится доверенным, а подписанное им приложение — доступным для запуска.

И хотя участие в программе Apple Developer платное и предполагает проверку разработчика со стороны Apple, нередко такие Enterprise-профили используются как разработчиками программ, не подходящих для распространения в App Store (например, онлайн-казино, кряков, читов или пиратских модификаций популярных программ), так и авторами малвари.

В случае с Android-версией, малварь существует в вариантах написанных на Java и Kotlin, причем версия на Kotlin является вредоносным Xposed-модулем. Злоумышленники атаковали пользователей как на неофициальных ресурсах, так и в Google Play, выдавая малварь за различные криптовалютные сервисы. Например, только одно из зараженных приложений — мессенджер с функцией обмена криптовалют — было загружено из официального магазина более 10 000 раз.

На сторонних площадках зараженные приложения позиционировались как инвестиционные криптовалютные проекты и были ориентированы в том числе на пользователей из России. Ресурсы, на которых размещались эти программы, рекламировались в социальных сетях и на YouTube.

«После установки приложений пользователи получали заявленную функциональность, но вместе с тем их фотографии из галереи смартфона отправлялись злоумышленникам. Вероятно, на изображениях атакующие в дальнейшем могут пытаться найти разные конфиденциальные данные, в том числе для доступа к криптокошелькам жертв. В этой кампании на интерес атакующих к цифровым активам людей указывают косвенные признаки: среди зараженных приложений многие имели отношение к теме криптовалют, а в поддельный TikTok был также встроен подозрительный магазин, принимающий оплату в криптовалюте», — комментирует Дмитрий Калинин, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Исследователи полагают, что эта вредоносная кампания активна как минимум с февраля 2024 года. Отмечается, что в настоящее время обнаруженная малварь уже удалена из магазина Google Play.

На связь SparkKitty и SparkCat, по словам экспертов, указывают следующие признаки:

  • некоторые Android-приложения, зараженные SparkKitty, были собраны при помощи того же фреймворка, что использовался для сборки приложений, зараженных SparkCat;
  • в обеих кампаниях были замечены одинаковые зараженные Android-приложения;
  • во вредоносных iOS-фреймворках сохранились отладочные символы, в том числе пути в файловой системе злоумышленников, по которым располагались собираемые ими проекты, и эти пути совпадают с обнаруженными в SparkCat.

Исследователи предупреждают, что SparkKitty не слишком избирателен в том, какие фотографии из галереи жертвы он ворует, но основная цель злоумышленников — поиск скриншотов с фразами восстановления доступа к криптокошелькам. К тому же украденные изображения могут содержать другие конфиденциальные данные.

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